С декабря Литва ужесточает требования к получению вида на жительство

Литва ограничивает подачу заявлений на вид через внешних поставщиков услуг.

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С декабря Литва планирует ужесточить требования к подаче заявлений на получение вида на жительство через внешних поставщиков услуг. Об этом сообщило издание LRT, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел страны.

Согласно новым правилам, подавать заявления смогут только граждане той страны, в которой работает офис поставщика услуг. Это изменение, как отмечает министерство, отражает современные миграционные тенденции и возможности государственных учреждений, которые занимаются обработкой заявок.

Глава литовского МВД Агне Билотайте подчеркнула, что решение принято с учетом национальной безопасности и внешнеполитических приоритетов. Мигранты, которые планируют воссоединение семьи, работать по высококвалифицированным контрактам или учиться в Литве, смогут подавать заявки через провайдеров в других странах, если их страна не имеет офиса внешнего поставщика.

Литва также закрыла офис внешнего поставщика услуг в Непале по соображениям национальной безопасности. Иностранцы, которые подали документы на получение разрешения до 1 сентября, смогут получить свои удостоверения. Между тем правила подачи заявлений остаются неизменными для граждан Индии, Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

В этом году количество внешних сервисных центров в Литве было сокращено с 34 до 30, в частности, закрыты офисы в Ливане, Иордании, Шри-Ланке и Непале.

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