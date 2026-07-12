После смерти должника кредитор может взыскать долг непосредственно с наследника — Верховный Суд

Кредитор вправе выбрать эффективный способ защиты своих прав и не ограничен лишь обращением взыскания на наследственное имущество.

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Верховный Суд оставил в силе решение о взыскании с наследницы почти 40 тысяч долларов США долга, который ее отец не вернул по договору займа. Суд напомнил, что после смерти должника его имущественные обязанности, которые не прекратились вследствие смерти, переходят к наследникам, однако их ответственность ограничивается стоимостью унаследованного имущества. В то же время Верховный Суд разъяснил, что статья 1282 ГК Украины не ограничивает кредитора лишь возможностью обращения взыскания на наследственное имущество: он имеет право выбрать и иной эффективный способ судебной защиты, в частности требовать взыскания долга непосредственно с наследника.

Обстоятельства дела

Спор возник из-за договора займа, заключенного в 2012 году. Заемщик получил 39 680 долларов США, однако к установленному сроку денежные средства не вернул и впоследствии умер.

Еще до смерти должника первоначальный кредитор уступил право требования другому лицу по договору цессии. После открытия наследства новый кредитор в установленный законом срок обратился к нотариусу с требованиями к наследственному имуществу, а впоследствии подал иск в суд.

Истец просил взыскать в общей сложности 49 680 долларов США и обратить взыскание на наследственное имущество. Вместе с тем суды пришли к выводу, что надлежащими и допустимыми доказательствами подтверждена лишь задолженность в размере 39 680 долларов США, полученная по договору займа, тогда как требования относительно еще 10 тысяч долларов США не были надлежащим образом доказаны.

Суд первой инстанции взыскал с наследницы долг в сумме 39 680 долларов США с оговоркой, что ее ответственность ограничивается стоимостью унаследованного имущества. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

В кассационной жалобе наследница утверждала, что факт предоставления займа не доказан, оригиналы договора и документов о перечислении денежных средств не были представлены, документы, составленные за границей, должны были быть легализованы, а займодавец якобы не имел права передавать денежные средства в иностранной валюте в соответствии с законодательством РФ.

Что решил Верховный Суд

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Суд отметил, что материалы дела № 522/12004/15-ц подтверждают заключение договора займа, фактическое получение заемщиком 39 680 долларов США, переход права требования к новому кредитору по договору цессии, своевременное предъявление кредитором требований к наследственному имуществу и принятие ответчицей наследства.

Верховный Суд также отклонил довод об отсутствии оригиналов документов, указав, что суд первой инстанции исследовал оригиналы договора займа и документов, подтверждавших перевод денежных средств, а подлинность подписи заемщика на договоре не была опровергнута.

Не согласился суд и с аргументом о применении законодательства РФ относительно валютных операций. Коллегия судей подчеркнула, что эти обстоятельства не опровергают существование между сторонами заемных правоотношений и факта получения заемщиком денежных средств.

Правовая позиция Верховного Суда

В постановлении Верховный Суд подтвердил, что в состав наследства входят все права и имущественные обязанности наследодателя, существовавшие на момент открытия наследства и не прекратившиеся вследствие его смерти. Соответственно, обязанность вернуть заем переходит к наследникам. При этом каждый наследник отвечает перед кредитором лично, пропорционально своей доле в наследстве и только в пределах стоимости полученного наследственного имущества.

Верховный Суд также напомнил, что кредитор имеет право предъявить свои требования как непосредственно наследнику, так и через нотариуса по месту открытия наследства в сроки, определенные статьей 1281 ГК Украины. Если наследник возражает против заявленных требований, именно он должен доказать размер и стоимость унаследованного имущества, поскольку его ответственность ограничена этой стоимостью.

Особое внимание Верховный Суд уделил способам защиты прав кредитора. Коллегия судей отметила, что обращение взыскания на наследственное имущество, предусмотренное статьей 1282 ГК Украины, является специальным способом защиты, однако он не является единственным. Эта норма не исключает применения иных способов защиты гражданского права, в частности принудительного исполнения обязанности в натуре. Иное толкование лишило бы кредитора эффективной судебной защиты, например в случае, когда имущество, переданное наследнику, уже не сохранилось. Именно поэтому кредитор вправе выбрать тот способ защиты, который является наиболее эффективным для восстановления его нарушенного права.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил законность взыскания с наследницы 39 680 долларов США с оговоркой, что ее ответственность ограничивается стоимостью унаследованного ею имущества, и окончательно оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций.

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