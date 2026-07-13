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Какие номерные знаки могут обернуться штрафом: список нарушений для водителей

07:54, 13 июля 2026
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Одна ошибка с номерным знаком — штраф 5 100 грн: что нужно знать водителям.
Какие номерные знаки могут обернуться штрафом: список нарушений для водителей
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Украинским водителям стоит внимательно следить не только за техническим состоянием автомобиля, но и за правильным использованием номерных знаков. Даже если государственный номер установлен, штраф можно получить из-за загрязнения, повреждения, неправильного крепления или предметов, закрывающих символы. Отдельно закон предусматривает более строгую ответственность за незаконное использование специальных номерных знаков.

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За что могут оштрафовать водителя

Правоохранительные органы обращают внимание на соблюдение требований по использованию номерных знаков. Основанием для привлечения к ответственности может стать не только полное отсутствие государственного номера, но и другие нарушения, которые делают невозможной его надлежащую идентификацию.

В частности, штраф могут выписать за:

  • управление автомобилем без переднего или заднего номерного знака;
  • загрязненный, поврежденный или нечеткий номерной знак, если его символы невозможно распознать с расстояния 20 метров;
  • закрытие номерного знака рамками, наклейками, декоративными элементами, краской или другими предметами, скрывающими символы;
  • неправильную установку или ненадлежащее крепление номерного знака, если он размещен не в предусмотренном месте либо закреплен с нарушениями;
  • использование неофициальных или специальных номерных знаков без законных оснований.

Какие штрафы предусмотрены

За базовые нарушения правил использования номерных знаков предусмотрен штраф в размере около 1 190 гривен.

Если же водитель незаконно использует специальные номерные знаки, в частности те, которые принадлежат силовым структурам, дипломатическим учреждениям или другим категориям транспортных средств со специальным статусом, ответственность значительно строже.

В таких случаях штраф составляет около 2 250 гривен, а за повторное нарушение — до 5 100 гривен. Кроме того, суд может применить дополнительное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

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штраф / штрафы автомобиль

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