Какие номерные знаки могут обернуться штрафом: список нарушений для водителей

Одна ошибка с номерным знаком — штраф 5 100 грн: что нужно знать водителям.

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Украинским водителям стоит внимательно следить не только за техническим состоянием автомобиля, но и за правильным использованием номерных знаков. Даже если государственный номер установлен, штраф можно получить из-за загрязнения, повреждения, неправильного крепления или предметов, закрывающих символы. Отдельно закон предусматривает более строгую ответственность за незаконное использование специальных номерных знаков.

За что могут оштрафовать водителя

Правоохранительные органы обращают внимание на соблюдение требований по использованию номерных знаков. Основанием для привлечения к ответственности может стать не только полное отсутствие государственного номера, но и другие нарушения, которые делают невозможной его надлежащую идентификацию.

В частности, штраф могут выписать за:

управление автомобилем без переднего или заднего номерного знака;

загрязненный, поврежденный или нечеткий номерной знак, если его символы невозможно распознать с расстояния 20 метров;

закрытие номерного знака рамками, наклейками, декоративными элементами, краской или другими предметами, скрывающими символы;

неправильную установку или ненадлежащее крепление номерного знака, если он размещен не в предусмотренном месте либо закреплен с нарушениями;

использование неофициальных или специальных номерных знаков без законных оснований.

Какие штрафы предусмотрены

За базовые нарушения правил использования номерных знаков предусмотрен штраф в размере около 1 190 гривен.

Если же водитель незаконно использует специальные номерные знаки, в частности те, которые принадлежат силовым структурам, дипломатическим учреждениям или другим категориям транспортных средств со специальным статусом, ответственность значительно строже.

В таких случаях штраф составляет около 2 250 гривен, а за повторное нарушение — до 5 100 гривен. Кроме того, суд может применить дополнительное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

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