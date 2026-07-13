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Які номерні знаки можуть обернутися штрафом: список порушень для водіїв

07:54, 13 липня 2026
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Одна помилка з номерним знаком — штраф 5100 грн: що потрібно знати водіям.
Які номерні знаки можуть обернутися штрафом: список порушень для водіїв
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Українським водіям варто уважно стежити не лише за технічним станом автомобіля, а й за правильним використанням номерних знаків. Навіть якщо державний номер встановлений, штраф можна отримати через забруднення, пошкодження, неправильне кріплення або предмети, які закривають символи. Окремо закон передбачає суворішу відповідальність за незаконне використання спеціальних номерних знаків.

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За що можуть оштрафувати водія

Правоохоронці звертають увагу на дотримання вимог щодо використання номерних знаків. Підставою для притягнення до відповідальності може бути не лише повна відсутність державного номера, а й інші порушення, які унеможливлюють його належну ідентифікацію.

Зокрема, штраф можуть виписати за:

  • керування автомобілем без переднього або заднього номерного знака;
  • забруднений, пошкоджений або нечіткий номерний знак, якщо його символи неможливо розпізнати з відстані 20 метрів;
  • закриття номерного знака рамками, наклейками, декоративними елементами, фарбою чи іншими предметами, які приховують символи;
  • неправильне встановлення або неналежне кріплення номерного знака, якщо він розміщений не у передбаченому місці чи закріплений із порушеннями;
  • використання неофіційних або спеціальних номерних знаків без законних підстав.

Які штрафи передбачені

За базові порушення правил використання номерних знаків передбачений штраф у розмірі близько 1 190 гривень.

Якщо ж водій незаконно використовує спеціальні номерні знаки, зокрема ті, що належать силовим структурам, дипломатичним установам або іншим категоріям транспортних засобів зі спеціальним статусом, відповідальність є значно суворішою.

У таких випадках штраф становить близько 2 250 гривень, а за повторне порушення — до 5 100 гривень. Крім того, суд може застосувати додаткове стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

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