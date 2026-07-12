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Штрафы, арест и до 8 лет тюрьмы: какое наказание грозит за жестокое обращение с животными

20:11, 12 июля 2026
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Закон запрещает не только избиение или убийство животных, но и оставление их в жару в автомобиле, на привязи без укрытия, а также распространение видеозаписей с издевательствами.
Штрафы, арест и до 8 лет тюрьмы: какое наказание грозит за жестокое обращение с животными
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Жестокое обращение с животными в Украине влечет за собой не только общественное осуждение, но и вполне реальную юридическую ответственность. Закон определяет широкий перечень действий, которые считаются нарушением, — от избиения или ненадлежащего содержания домашних животных до распространения видеозаписей с издевательствами над животными.

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В зависимости от тяжести совершенного нарушения виновным могут грозить штрафы, административный арест, конфискация животного, а в отдельных случаях — лишение свободы на срок до восьми лет.

«Судебно-юридическая газета» рассказывает, какие действия являются незаконными, когда наступает административная или уголовная ответственность и как действовать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным.

Какие действия считаются жестоким обращением с животными

В соответствии с Законом Украины «О защите животных от жестокого обращения», жестоким обращением считаются умышленные действия или бездействие в отношении животных, в том числе бездомных, которые причиняют физическую боль, страдания, повреждения, увечья или гибель. К таким нарушениям также относится несоблюдение установленных правил содержания, обращения или транспортировки животных.

В частности, к жестокому обращению закон относит:

  • избиение, травмирование, отравление, увечье или убийство животных;
  • оставление животных без присмотра в автомобиле, если температура воздуха превышает +20 °C или ниже +5 °C;
  • оставление привязанного животного без возможности укрыться от погодных условий при температуре воздуха выше +20 °C или ниже 0 °C;
  • дрессировку с применением методов, причиняющих вред здоровью или общему состоянию животного;
  • привязывание животных к транспортным средствам с принуждением к бегу;
  • натравливание животных друг на друга из хулиганских или корыстных побуждений.

Полный перечень запрещенных действий определен Законом Украины «О защите животных от жестокого обращения».

Какая административная ответственность предусмотрена

Административная ответственность наступает в случаях, когда издевательство причинило животному физическую боль или страдания, но не привело к телесным повреждениям, увечью или гибели. Также она применяется за оставление животных на произвол судьбы или нарушение правил их содержания либо транспортировки.

За такие правонарушения предусмотрено:

  • за первое нарушение в отношении одного животного — штраф от 3 400 до 5 100 гривен;
  • за повторное нарушение, действия в отношении нескольких животных либо правонарушение, совершенное группой лиц, — штраф от 5 100 до 8 500 гривен или административный арест сроком до 15 суток.

Если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья, суд может принять решение о конфискации животного.

Когда наступает уголовная ответственность

Уголовная ответственность наступает за жестокое обращение с позвоночными животными, в частности кошками, собаками, сельскохозяйственными животными, птицами и другими, если такие действия:

  • привели к увечью или гибели животного;
  • заключались в натравливании животных друг на друга;
  • были совершены из хулиганских или корыстных побуждений;
  • содержали призывы либо пропаганду жестокого обращения с животными.

За такие преступления предусмотрено ограничение свободы на срок от одного до трех лет либо лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.

Самое суровое наказание установлено за создание, сбыт или распространение продукции, пропагандирующей жестокое обращение с животными, в частности видеозаписей с издевательствами. За такие действия виновным грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией животного.

Что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным

В случае выявления фактов жестокого обращения рекомендуют:

  • немедленно вызвать полицию;
  • по возможности остановить нарушителя без риска для собственной безопасности и оказать помощь животному;
  • зафиксировать происшествие с помощью фото или видео, собрать контакты свидетелей и указать точный адрес;
  • обратиться в зоозащитные организации или к волонтерам, которые могут помочь спасти животное и сопровождать дальнейшие действия.

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штраф / штрафы животные

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