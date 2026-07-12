Суд ЕС усилил защиту персональных данных: журналистский статус больше не является универсальным исключением

Суд признал, что простого статуса СМИ недостаточно, чтобы не соблюдать требования по защите персональных данных.

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Суд Европейского Союза принял важное решение по защите персональных данных. Судьи пришли к выводу, что продажа онлайн-доступа к информации о судимостях людей сама по себе не является журналистской деятельностью, а потому не освобождает от соблюдения требований Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR).

Основанием для рассмотрения стало дело гражданина Швеции, который был осужден за уголовное преступление в 2011 году. После отбытия наказания он пытался добиться удаления информации о своем приговоре из платной интернет-базы, где собраны судебные решения и другие сведения о людях.

Мужчина обратился в суд с требованием взыскать около 300 тысяч шведских крон (примерно 31 тысячу долларов) компенсации, считая, что оператор базы нарушил GDPR, отказавшись удалить его персональные данные.

Свобода слова не отменяет право на защиту персональных данных

Суд подчеркнул, что государства-члены ЕС могут устанавливать отдельные исключения из GDPR для журналистики, искусства, литературы или науки, однако они не вправе делать эти исключения более широкими, чем это допускает законодательство Европейского Союза.

Поэтому национальные нормы о свободе слова не могут лишать человека права требовать защиты своих персональных данных в соответствии с GDPR.

Публичные документы нельзя использовать без ограничений

В Швеции судебные решения являются открытыми документами. Именно поэтому в стране появились сервисы, которые собирают такие документы, создают поисковые базы и продают к ним доступ.

Оператор спорной базы утверждал, что имеет специальное разрешение на публикацию, которое гарантирует конституционную защиту свободы слова. По его мнению, этого было достаточно, чтобы не применять обычные механизмы защиты, предусмотренные GDPR.

Однако Суд ЕС с такой позицией не согласился.

Судьи отметили, что сам по себе статус издания или наличие специального разрешения на публикацию не означает автоматического освобождения от требований GDPR.

Что считается журналистикой

Вместе с тем Суд не заявил, что платные базы данных никогда не могут считаться журналистским продуктом.

Ключевым критерием является не способ распространения информации или получения прибыли, а цель деятельности.

По мнению судей, чтобы пользоваться журналистским исключением из GDPR, обработка персональных данных должна быть направлена на информирование общества, а материалы должны проходить редакционную обработку, проверку фактов, готовиться в соответствии с редакционной политикой и с соблюдением журналистских этических стандартов.

Простое копирование открытых судебных решений и продажа доступа к ним этим критериям может не соответствовать.

Какие последствия будет иметь решение

Издание Courthouse News указывает, что решение Суда ЕС более четко разграничивает профессиональную журналистику и деятельность сервисов, которые зарабатывают на продаже персональных данных.

Также оно может усложнить работу компаний, торгующих такими данными и ссылающихся на журналистский статус для избежания ответственности за нарушение GDPR.

Теперь шведский суд должен установить, осуществлял ли оператор базы реальную редакционную деятельность и соответствует ли его работа критериям журналистики, определенным Судом ЕС.

Если нет, компания не сможет пользоваться журналистским исключением, а люди, чьи персональные данные опубликованы в такой базе, получат возможность требовать их удаления и компенсации в соответствии с GDPR.

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