Вернуть товар без чека можно, но есть ньюансы: что говорит закон и какую позицию занял Верховный Суд

Когда отсутствие чека не препятствует защите прав потребителя и какие документы могут его заменить.

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Упущенный кассовый чек не всегда означает утрату права на возврат товара или гарантийное обслуживание. Верховный Суд обратил внимание на то, что покупатель может доказать факт приобретения товара и другими доказательствами. Рассказываем, когда отсутствие чека не препятствует защите прав потребителя и какие документы могут его заменить.

Многие украинцы хотя бы раз оказывались в ситуации, когда после покупки выяснялось, что товар имеет недостатки или просто не подошел, но кассовый чек уже потерян. Поэтому многие потребители убеждены, что без расчетного документа вернуть товар или воспользоваться гарантией уже невозможно. Впрочем, законодательство и судебная практика свидетельствуют о другом. Отсутствие бумажного чека сама по себе не означает, что человек теряет право требовать обмена товара, его ремонта, возврата средств или иным предусмотренным законом способом защиты.

Что говорит закон

Право потребителей на должное качество товаров и защиту своих интересов гарантирует Закон Украины «О защите прав потребителей». В частности, статья 4 закона закрепляет право потребителя на должное качество продукции, безопасность товаров, необходимую информацию о них, а также возмещение ущерба в случае нарушения его прав.

Если приобретенный товар оказался ненадлежащего качества, статья 8 Закона Украины «О защите прав потребителей» предусматривает, что покупатель имеет право требовать:

безвозмездного устранения недостатков;

пропорциональное уменьшение стоимости товара;

возмещение затрат на устранение недостатков;

замены товара;

расторжение договора и возврат уплаченных средств – в случаях, определенных законом.

Кроме того, статья 9 этого же Закона разрешает в течение 14 дней обменять товар надлежащего качества, если он не использовался, сохранен его товарный вид, потребительские свойства и выполнены другие предусмотренные законом условия.

В то же время в законодательстве нет нормы, предусматривающей автоматическую утрату права на защиту только из-за отсутствия кассового чека.

Какую позицию занял Верховный суд

Важное правовое заключение по этому вопросу сформулировал Верховный Суд в постановлении от 21 августа 2019 по делу № 200/13835/15-ц. Суд отметил, что потеря товарного или кассового чека не лишает потребителя права доказывать факт заключения договора купли-продажи другими надлежащими и допустимыми доказательствами.

Девушка приобрела обувь, но впоследствии обнаружила недостатки и обратилась к продавцу магазина, чтобы осуществить гарантийный ремонт или вернуть свои средства. Однако продавец ей отказал и сослался на то, что девушка не смогла предоставить потерянный кассовый чек. Девушка утверждала, что факт приобретения товара можно подтвердить другими доказательствами, в частности информацией об оплате банковской картой в этом же магазине.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, считая, что предоставленных доказательств недостаточно для подтверждения договорных отношений между сторонами. Однако Верховный Суд отменил их решения и направил дело на новое рассмотрение.

Фактически Верховный Суд обратил внимание: кассовый чек является лишь одним из способов подтверждения покупки, но не единственным возможным доказательством. Такой подход согласовывается и с положениями статьи 698 Гражданского кодекса Украины, регулирующей договор розничной купли-продажи.

Почему на практике этого бывает недостаточно

На практике покупатели часто сталкиваются с тем, что администрация магазинов ссылается на внутренние инструкции и налоговые требования, отказывая в возвращении без фискального чека. Более того, сама по себе выписка из банка не является панацеей. Она подтверждает только то, что вы перечислили определенную сумму конкретному продавцу. Но она не содержит информации о цвете, размере или модели товара. Именно поэтому в судебной практике существует множество случаев, когда суды отказывают потребителям. Если продавец настаивает, что вы купили этот товар в другом месте, а выписка из банка показывает только общую сумму – суд может стать на сторону бизнеса из-за отсутствия доказательств.

Все фискальные чеки хранятся в памяти РРО (кассового аппарата) и в налоговой базе. Если вы помните точную дату и время покупки (их можно посмотреть в банковском приложении), в крупных сетевых магазинах обычно не проблема найти чек в системе и распечатать дубликат. Даже если дело идет в суд, выписку из банка следует усилить: фото- или видеофиксацией из магазина, свидетельскими показаниями (друзей, которые были с вами), оригинальной упаковкой со штрих-кодом магазина или бонусными карточками, на которые во время покупки начислялся кэшбек.

Пять доказательств, по которым можно подтвердить покупку без кассового чека

Банковская выписка

Если товар оплачивался банковской картой, выписка со счета может подтвердить факт совершения платежа, дату сделки, сумму и получателя средств. Во многих случаях этого достаточно, чтобы установить факт приобретения товара именно у конкретного продавца.

Электронный чек

Сегодня все больше магазинов выдают не бумажные, а электронные расчетные документы. Они могут поступать: по электронной почте, в мобильное приложение, через Viber или SMS, храниться в личном кабинете покупателя. Такой документ имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный.

Гарантийный талон

Если речь идет о бытовой технике, электронике или других товарах с гарантией, подтвердить покупку может гарантийный талон. Обычно он содержит информацию о дате продажи, модели товара, продавце и серийном номере изделия.

Расходная накладная или товарный чек

Во время онлайн-покупок продавцы часто посылают покупателям расходные накладные, акты приемки-передачи или другие документы, подтверждающие продажу. Такие документы также могут использоваться в качестве доказательств приобретения товара.

Другие надлежащие доказательства

В своем постановлении Верховный Суд фактически признал, что перечень возможных доказательств не является исчерпывающим. Ими могут быть: подтверждение оформления заказа на сайте, переписка с продавцом, SMS о доставке товара, информация из личного кабинета интернет-магазина, данные из учетных систем продавца, другие документы или сведения, позволяющие установить факт покупки. Именно совокупность таких доказательств суд оценивает при рассмотрении спора.

Значит ли это, что товар можно вернуть без каких-либо документов

Правовая позиция Верховного Суда не означает, что отсутствие кассового чека автоматически гарантирует возврат товара. Потребитель по-прежнему должен доказать, что товар был приобретен именно у соответствующего продавца, требования по возврату или гарантийному ремонту заявлены в установленные законом сроки, выполнены другие условия, предусмотренные Законом Украины «О защите прав потребителей».

Другими словами, значение имеет не столько наличие бумажного чека, сколько возможность подтвердить сам факт приобретения товара.

Таким образом, можно сделать вывод, что кассовый чек остается самым простым способом подтвердить покупку, однако его потеря не лишает потребителя права на защиту. И законодательство, и практика Верховного Суда исходят из того, что фак т приобретение товара может подтверждаться разными надлежащими доказательствами. Если покупатель способен доказать, что товар был приобретен именно у конкретного продавца, отсутствие бумажного чека сама по себе не должно являться основанием для отказа в рассмотрении его требований.

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