Военный свыше двух месяцев был в СЗЧ — почему суд освободил его от уголовной ответственности

Впоследствии мужчина добровольно решил вернуться из СЗЧ: обратился к командиру другой воинской части, сообщил, что хочет продлить службу и получил на это письменное согласие.

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Киевский районный суд Полтавы освободил от уголовной ответственности военнослужащего — оператора беспилотных летательных аппаратов, который после отпуска более двух месяцев не возвращался в воинскую часть. Соответствующее постановление суд вынес 22 июля.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела № 552/6361/26, после окончания отпуска 16 апреля военнослужащий не прибыл к месту службы в Донецкой области и находился в самовольном оставлении части до 27 июня. Позже он добровольно обратился к командиру другой воинской части, сообщил о намерении продолжить службу и получил письменное согласие на возвращение.

После этого военнослужащий обратился в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

Что решил суд

Суд учел, что мужчина впервые совершил самовольное оставление воинской части, добровольно вернулся к службе и получил согласие командира на восстановление. В результате уголовное производство было закрыто, хотя санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Постановление может быть обжаловано в течение семи дней. После вступления его в законную силу военнослужащий обязан в течение трех суток прибыть в воинскую часть, а командир — обеспечить его восстановление на службе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военнослужащие, самовольно оставившие воинскую часть, при определенных условиях могут вернуться к службе. Однако такая возможность предусмотрена не для всех случаев. Законодательство позволяет добровольно восстановиться на службе только при соблюдении установленных условий, а повторное самовольное оставление части лишает права воспользоваться этой процедурой. В таком случае вопрос уже рассматривается в рамках уголовного производства через суд.

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