Військовий понад два місяці був у СЗЧ — чому суд звільнив його від кримінальної відповідальності

Згодом чоловік добровільно вирішив повернутися із СЗЧ: звернувся до командира іншої військової частини, повідомив, що хоче продовжити службу та отримав на це письмову згоду.

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Київський районний суд Полтави звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця — оператора безпілотних літальних апаратів, який після відпустки понад два місяці не повертався до військової частини. Відповідну ухвалу суд виніс 22 липня/

Обставини справи

Згідно з матеріалами справи № 552/6361/26, після завершення відпустки 16 квітня військовий не прибув до місця служби на Донеччині та перебував у самовільному залишенні частини до 27 червня. Згодом він добровільно звернувся до командира іншої військової частини, повідомив про намір продовжити службу та отримав письмову згоду на повернення.

Після цього військовослужбовець звернувся до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

Що вирішив суд

Суд врахував, що чоловік уперше вчинив самовільне залишення військової частини, добровільно повернувся до служби та отримав згоду командира на поновлення. У результаті кримінальне провадження було закрито, хоча санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Ухвалу можна оскаржити протягом семи днів. Після набрання нею законної сили військовослужбовець має протягом трьох діб прибути до військової частини, а командир — забезпечити його поновлення на службі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину, за певних умов можуть повернутися до служби. Однак така можливість діє не для всіх випадків. Законодавство дозволяє добровільно поновити службу лише за визначених умов, а повторне самовільне залишення частини позбавляє права скористатися цією процедурою — у такому разі питання вирішується вже в межах кримінального провадження через суд.