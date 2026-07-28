ВРП звільнила у відставку суддів Господарського суду Миколаївської області та Деснянського райсуду Києва

У відставку звільнено Андрія Алексєєва та Наталію Тарасенко.

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Вища рада правосуддя на засіданні розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами та ухвалила відповідні рішення.

За результатами розгляду ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Алексєєва Андрія Павловича – з посади судді Господарського суду Миколаївської області;

Тарасенко Наталію Володимирівну – з посади судді Деснянського районного суду міста Києва.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що упродовж січня–червня 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення 105 суддів.

Найбільшу частину з них у першому півріччі 2026 року становили випадки звільнень у відставку.

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