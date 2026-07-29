Тимчасовий захист у Греції: як українські біженці можуть легалізувати проживання

Українцям дозволили подавати документи безпосередньо в Греції – для цього замість візи буде достатньо прикріпити до заяви копію своєї посвідки тимчасового захисту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадяни України, які перебувають у Греції під тимчасовим захистом, можуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання без виїзду з країни. Відповідні правила діють ще після рішення уряду в 2023 році.

Зараз українці можуть подати заявку онлайн через офіційний портал Міністерства міграції Греції. Для цього замість грецької національної візи типу D достатньо додати копію документа про тимчасовий захист.

Під час розгляду заяви тимчасовий захист залишається чинним. Його можуть припинити лише після позитивного рішення міграційної служби щодо нового статусу проживання.

Українці можуть обрати один із доступних типів посвідки, зокрема:

робочу посвідку — для працевлаштованих осіб за наявності відповідного контракту;

блакитну карту ЄС — для висококваліфікованих спеціалістів із підтвердженою освітою та доходом;

сімейну посвідку — для членів родин громадян Греції, ЄС або іноземців із дозволом на проживання;

навчальну або дослідницьку посвідку — для студентів, науковців та учасників освітніх програм;

підприємницьку чи інвестиційну посвідку;

гуманітарний статус — у разі особливих обставин.

Греція продовжила дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року. Документи, видані раніше, мають бути автоматично продовжені до цієї дати.

Водночас період перебування під тимчасовим захистом не зараховується до п’ятирічного терміну, необхідного для отримання статусу довгострокового резидента ЄС. Цей строк починає обчислюватися лише після переходу на відповідний вид посвідки на проживання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», лідер чеського політичного руху SPD Томіо Окамура заявив, що Чехія нібито веде переговори в межах Євросоюзу щодо можливого припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Для реалізації такої ініціативи, за його словами, потрібна підтримка інших держав ЄС.

Окамура також заявив, що виступає за якнайшвидше припинення тимчасового захисту для всіх українців у Чехії. Серед аргументів він назвав те, що частина громадян України нібито регулярно їздить додому «у відпустку».

Припинення дії тимчасового захисту він пов’язує насамперед із завершенням війни в Україні. Політик вважає, що після завершення бойових дій цей механізм втратить актуальність, а українці повинні будуть або повернутися додому, або оформлювати стандартні дозволи на проживання в Чехії.