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У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу

15:32, 29 липня 2026
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Генеральний штаб оцінить укомплектованість частин та ефективність кадрових рішень у бойових підрозділах.
У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу
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У Збройних Силах України розпочали перевірку комплектування військових частин і справедливості розподілу особового складу. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, основною метою перевірки є оцінка фактичного стану укомплектованості бригад, полків і корпусів, а також аналіз ефективності розподілу військовослужбовців між підрозділами.

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За результатами перевірки планується визначити напрями для вдосконалення кадрового забезпечення.

Під час перевірки особливу увагу приділять ефективності та справедливості розподілу особового складу.

Оцінювання проводитиметься з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.

«Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини», – зазначили у Генштабі.

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ЗСУ військові військовослужбовці

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