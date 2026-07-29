У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу

Генеральний штаб оцінить укомплектованість частин та ефективність кадрових рішень у бойових підрозділах.

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У Збройних Силах України розпочали перевірку комплектування військових частин і справедливості розподілу особового складу. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, основною метою перевірки є оцінка фактичного стану укомплектованості бригад, полків і корпусів, а також аналіз ефективності розподілу військовослужбовців між підрозділами.

За результатами перевірки планується визначити напрями для вдосконалення кадрового забезпечення.

Під час перевірки особливу увагу приділять ефективності та справедливості розподілу особового складу.

Оцінювання проводитиметься з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.

«Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини», – зазначили у Генштабі.

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