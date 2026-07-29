Коли ТЦК може оголосити у розшук: названо три основні причини

Закінчення відстрочки саме по собі не є підставою для розшуку — пояснюємо, коли ТЦК має право ініціювати таку процедуру.

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Саме по собі закінчення відстрочки від мобілізації не означає, що військовозобов’язаного автоматично оголосять у розшук. Такий статус може з’явитися лише у разі порушення правил військового обліку. Стало відомо, у яких випадках територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) має право ініціювати розшук громадянина та чому завершення навчання не є підставою для цього.

Коли ТЦК може оголосити громадянина у розшук

Оголошення у розшук є одним із заходів, які застосовуються територіальними центрами комплектування щодо осіб, які порушили правила військового обліку.

Водночас розшук не є первинною санкцією. Його можуть ініціювати після того, як буде зафіксовано порушення правил військового обліку та не буде виконано першу вимогу ТЦК — сплатити накладений штраф.

Чи можуть оголосити у розшук після завершення відстрочки

Юристи зазначають, що завершення відстрочки, наданої на період навчання, саме по собі не призводить до автоматичного отримання статусу «у розшуку» в застосунку «Резерв+».

Такий статус зазвичай з’являється лише у разі порушення правил військового обліку, а не через закінчення навчання чи втрату права на відстрочку.

Три основні причини оголошення у розшук ТЦК

За роз’ясненням юристів, найпоширенішими підставами для оголошення громадянина у розшук є:

особа не перебуває на військовому обліку у своєму ТЦК та СП;

ігнорування повісток, зокрема для уточнення військово-облікових даних;

відсутність у ТЦК актуальної інформації про місце проживання або документально підтверджені підстави для відстрочки.

Саме ці обставини можуть стати підставою для появи статусу «у розшуку», тоді як факт завершення навчання або припинення відстрочки автоматично до такого рішення не призводить.

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