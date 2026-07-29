  1. В Україні

Коли ТЦК може оголосити у розшук: названо три основні причини

16:09, 29 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Закінчення відстрочки саме по собі не є підставою для розшуку — пояснюємо, коли ТЦК має право ініціювати таку процедуру.
Коли ТЦК може оголосити у розшук: названо три основні причини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Саме по собі закінчення відстрочки від мобілізації не означає, що військовозобов’язаного автоматично оголосять у розшук. Такий статус може з’явитися лише у разі порушення правил військового обліку. Стало відомо, у яких випадках територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) має право ініціювати розшук громадянина та чому завершення навчання не є підставою для цього.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Коли ТЦК може оголосити громадянина у розшук

Оголошення у розшук є одним із заходів, які застосовуються територіальними центрами комплектування щодо осіб, які порушили правила військового обліку.

Водночас розшук не є первинною санкцією. Його можуть ініціювати після того, як буде зафіксовано порушення правил військового обліку та не буде виконано першу вимогу ТЦК — сплатити накладений штраф.

Чи можуть оголосити у розшук після завершення відстрочки

Юристи зазначають, що завершення відстрочки, наданої на період навчання, саме по собі не призводить до автоматичного отримання статусу «у розшуку» в застосунку «Резерв+».

Такий статус зазвичай з’являється лише у разі порушення правил військового обліку, а не через закінчення навчання чи втрату права на відстрочку.

Три основні причини оголошення у розшук ТЦК

За роз’ясненням юристів, найпоширенішими підставами для оголошення громадянина у розшук є:

  • особа не перебуває на військовому обліку у своєму ТЦК та СП;
  • ігнорування повісток, зокрема для уточнення військово-облікових даних;
  • відсутність у ТЦК актуальної інформації про місце проживання або документально підтверджені підстави для відстрочки.

Саме ці обставини можуть стати підставою для появи статусу «у розшуку», тоді як факт завершення навчання або припинення відстрочки автоматично до такого рішення не призводить.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

розшук штраф повістка ТЦК відстрочка ВЛК військовозобов'язаний військовий облік військова служба

Популярні новини

ТЦК не відвідав матір військового з інвалідністю I групи, яка потребує постійного догляду, але відмовив йому у звільненні – що вирішив суд

ТЦК не відвідав матір військового з інвалідністю I групи, яка потребує постійного догляду, але відмовив йому у звільненні – що вирішив суд

17:47, 28 липня 2026
Верховний Суд пояснив, чи може спадкоємець вимагати землю, яку вже передали іншому власнику

Верховний Суд пояснив, чи може спадкоємець вимагати землю, яку вже передали іншому власнику

15:00, 28 липня 2026
ТЦК поставив чоловіка на військовий облік в іншому районі та одразу мобілізував — суд скасував призов

ТЦК поставив чоловіка на військовий облік в іншому районі та одразу мобілізував — суд скасував призов

15:30, 28 липня 2026
Після року лікування військовослужбовцю припинили виплачувати 100 тисяч гривень: коли це незаконно

Після року лікування військовослужбовцю припинили виплачувати 100 тисяч гривень: коли це незаконно

10:02, 28 липня 2026
Учитель має підробіток у приватній компанії: чи може він втратити відстрочку від мобілізації

Учитель має підробіток у приватній компанії: чи може він втратити відстрочку від мобілізації

09:29, 28 липня 2026
Граничний вік військової служби можуть зменшити з 60 до 55 років: українці вимагають переглянути законодавство

Граничний вік військової служби можуть зменшити з 60 до 55 років: українці вимагають переглянути законодавство

15:22, 27 липня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Справа пролежала майже три роки без жодних процесуальних дій: суддя з Донеччини Олена Шилова отримала попередження

Друга Дисциплінарна палата ВРП притягнула суддю Господарського суду Донецької області Олену Шилову до дисциплінарної відповідальності.

Розлучення без втрати бізнесу: що можуть поділити, якщо один із подружжя — ФОП

Сам факт реєстрації ФОП не визначає долю бізнесу під час розлучення — ключове значення мають походження майна та коштів.

У Києві троє суддів уникли дисциплінарної відповідальності за розгляд справи, яка понад 10 років перебувала у суді

Друга Дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні до відповідальності суддів Шевченківського райсуду Києва.

Забудьте про ФОП: Рада хоче дозволити легально заробляти до 834 мінімалок на рік під 5% податку

Податковий «кешбек» за дітей та родичів: хто з українців зможе платити менше податків, працюючи без реєстрації ФОП.

Переведення в іншу частину без паперових рапортів: як працює Армія+, строки розгляду та підстави для відмови

Військовослужбовці можуть змінити місце проходження служби не лише за рішенням командування, а й за власною ініціативою, якщо для цього існують законні підстави.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]