Забудьте про ФОП: Рада хоче дозволити легально заробляти до 834 мінімалок на рік під 5% податку

Податковий «кешбек» за дітей та родичів: хто з українців зможе платити менше податків, працюючи без реєстрації ФОП.

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Україна готується до впровадження добровільного податкового режиму для домогосподарств, що дозволить легалізувати доходи від підробітків. Пекти торти на замовлення, продавати домашній сир чи мед, займатися репетиторством, ремонтом одягу або техніки без реєстрації ФОП — стане цілком законно.

Сьогодні значна частина громадян отримує доходи саме від подібної діяльності, для здійснення якої у межах правового поля необхідно реєструватися як ФОП або створювати юридичну особу. Тож саме для таких видів невеликої економічної діяльності в Україні пропонують запровадити новий добровільний податковий режим. Він дозволить легалізувати доходи від сімейної, сезонної чи разової роботи. Водночас законопроєкт змінює й принцип оподаткування: при визначенні податку враховуватиметься не лише дохід людини, а й кількість членів сім’ї та утриманців.

Новий законопроєкт № 15449 пропонує повну зміну підходу, а саме перехід до домогосподарства як базової соціально-економічної одиниці оподаткування, за аналогією до систем Франції, Німеччини та США.

Запровадження статусу домогосподарства в Україні — це амбітний крок до європейської моделі соціальної справедливості, де податкове навантаження буде залежати від реального складу сім’ї та кількості утриманців. У разі ухвалення закону повсякденне життя багатьох українців суттєво зміниться, оскільки з’явиться можливість заробляти гроші на власній справі без обов’язкової реєстрації ФОП, що назавжди знімає страх перед штрафами за незаконне підприємництво.

Проте за такими привабливими перевагами, як знижена податкова ставка та право на податкову знижку, стоїть високий рівень відповідальності: добровільність цього режиму є ключовою, оскільки родина має усвідомити перехід до солідарної майнової відповідальності, де за податкові борги домогосподарства відповідають усі його члени власним майном.

Що таке «домогосподарство» у розумінні закону?

Законопроєкт визначає «домогосподарство» як добровільне об’єднання двох або більше фізичних осіб-резидентів, які мають спільну податкову адресу, ведуть спільне господарство та за власною ініціативою обрали спеціальний режим оподаткування.

Особа може бути членом лише одного домогосподарства одночасно, при цтому не можуть бути членами господарства особи, що знаходяться на повному державному утриманні.

Уповноваженою особою домогосподарства вважається повнолітній дієздатний член домогосподарства, який реалізує передбачені Податковим Кодексом права та обов’язки платника податку за результатами економічної діяльності домогосподарства.

Економічна діяльність без реєстрації ФОП

Це одна з найважливіших змін. Домогосподарствам дозволяється здійснювати економічну діяльність (продаж товарів власного виробництва, виконання робіт, надання послуг) без державної реєстрації як суб’єкта господарювання.

Скористатися спрощеним режимом оподаткування домогосподарство зможе лише за дотримання кількох умов:

річний дохід не повинен перевищувати 834 мінімальні заробітні плати (у разі ухвалення закону гранична сума щороку переглядатиметься відповідно до розміру мінімальної зарплати);

(у разі ухвалення закону гранична сума щороку переглядатиметься відповідно до розміру мінімальної зарплати); усі роботи або послуги мають виконуватися виключно членами домогосподарства без найманих працівників ;

; режим не поширюватиметься на діяльність, для якої законодавство вимагає отримання ліцензії;

усі члени домогосподарства повинні мати доступ до Електронного кабінету платника податків для взаємодії з контролюючими органами.

Податковий механізм та ставка 5%

Законопроєкт встановлює пільгову ставку 5% для доходів від економічної діяльності домогосподарства. Крім того, вводиться поняття неоподатковуваного доходу. Він розраховується як різниця між загальною сумою прожиткових мінімумів для всіх членів сім’ї та отриманою державною допомогою (пенсіями, субсидіями тощо). Це дозволяє значно знизити базу оподаткування для багатодітних сімей або родин з утриманцями.

Тобто, чим більше осіб перебуває на утриманні домогосподарства, тим меншою може бути податкова база.

Податкова знижка: як повернути гроші?

Якщо члени домогосподарства працюють офіційно і з їхньої зарплати вже утримано 18% ПДФО, уповноважена особа може подати єдину декларацію домогосподарства.

У декларації підсумовуються всі доходи та витрати сім’ї та розраховується «справедливий» податок з урахуванням прожиткових мінімумів на кожного члена.

Різниця між фактично сплаченим податком та розрахунковим підлягає поверненню з бюджету як податкова знижка.

За попередніми оцінками, у перший рік держава може виплатити громадянам близько 60 млрд грн такої знижки.

Таким чином, проєкт пропонує так званий механізм «сімейного» розрахунку податку. Спочатку із загального доходу домогосподарства відніматиметься сума, необхідна для базового забезпечення його членів, а податок нараховуватиметься лише на залишок. Після завершення року держава порівнюватиме розрахунковий податок із фактично сплаченим: якщо громадяни переплатили — кошти повертатимуться у вигляді податкової знижки, якщо недоплатили — різницю потрібно буде сплатити до бюджету.

Для кого зміни стануть найбільш відчутними?

Найбільшу вигоду відчують сім’ї, де працює лише один дорослий або є багато дітей та пенсіонерів. Завдяки механізму податкової знижки, такі родини зможуть повернути частину сплаченого ПДФО, якщо загальна сума прожиткових мінімумів членів сім’ї перевищує їхні доходи. Це пряма адаптація досвіду Франції та Німеччини щодо врахування «сімейного коефіцієнта».

Зміни стануть ковтком повітря для домашній майстрів та мікробізнесу, тобто для хто надає побутові послуги, репетиторство, займається ремонтами або продає городину та вироби власного виробництва без найманої праці. Тепер вони зможуть легалізувати свою діяльність за спрощеною процедурою, якщо їхній річний дохід не перевищує 834 розміри мінімальної зарплати.

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