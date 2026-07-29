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Відстрочка за 8 тисяч доларів: у Харкові лікарів підозрюють у незаконній схемі

12:38, 29 липня 2026
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Лікарі забезпечували виготовлення медичних висновків із фейковими діагнозами, на підставі яких оформлювали електронні направлення до обласного медцентру.
Відстрочка за 8 тисяч доларів: у Харкові лікарів підозрюють у незаконній схемі
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У Харкові правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, за гроші допомагала військовозобов’язаним незаконно оформлювати інвалідність для отримання відстрочки від мобілізації. До схеми, за версією слідства, були причетні двоє лікарів, працівники медичного закладу та цивільний посередник.

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Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, організаторами оборудки були лікар-невропатолог, завідувач терапевтичного відділення, водій, операторка комп’ютерного набору обласного закладу охорони здоров’я та цивільний спільник.

За даними слідства, посередники підшукували військовозобов’язаних, які не мали законних підстав для оформлення інвалідності, та пропонували їм за винагороду отримати відповідні документи. Лікарі, за версією правоохоронців, готували медичні висновки із фіктивними діагнозами, на підставі яких оформлювали електронні направлення до обласного медичного центру.

Надалі операторка комп’ютерного набору реєструвала документи в електронній системі та направляла їх на розгляд експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. За результатами розгляду чоловікам присвоювали групу інвалідності, що давало можливість отримати відстрочку від мобілізації.

За інформацією прокуратури, вартість таких «послуг» становила від 5 до 8 тисяч доларів США.

Усіх п’ятьох учасників схеми затримали в порядку статті 208 КПК України. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 243 тисячі доларів США, понад 50 тисяч євро, близько 750 тисяч гривень та 700 фунтів стерлінгів. За оцінкою слідства, загальна сума вилучених коштів перевищує 14,3 млн гривень.

Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Чотирьом підозрюваним уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми та осіб, які могли скористатися незаконними послугами.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», прокуратура Закарпатської області передала до суду обвинувальний акт щодо адвоката та директора регіональної філії приватного коледжу. Їх підозрюють в організації схеми з фіктивним працевлаштуванням військовозобов’язаного для отримання відстрочки від мобілізації.

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прокуратура Харків війна воєнний стан мобілізація відстрочка

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