Переведення в іншу частину без паперових рапортів: як працює Армія+, строки розгляду та підстави для відмови

Військовослужбовці можуть змінити місце проходження служби не лише за рішенням командування, а й за власною ініціативою, якщо для цього існують законні підстави.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повномасштабна війна змінила не лише систему комплектування Збройних сил України, а й підходи до кадрової політики. Якщо раніше переведення між військовими частинами часто залежало від тривалого паперового погодження, то сьогодні значна частина процедур здійснюється в електронному форматі.

Водночас кожен випадок оцінюється індивідуально, з урахуванням потреб оборони держави, стану здоров’я військовослужбовця та інших визначених законом обставин. Фактично процедура переведення покликана знайти баланс між інтересами військової служби та правами самого військового.

Хто має право перевестися до іншої військової частини, чи поширюється право на військових, які перебувають в СЗЧ та як оскаржувати відмову в переведенні – про це детальніше в матеріалі «Судово-юридичної газети».

Хто має право на переведення

Чинний порядок дозволяє зміну місця проходження служби лише у визначених законодавством випадках. Це стосується військовослужбовців, які планують перейти із тилових підрозділів до бойових або з однієї бойової військової частини до іншої.

Окремою підставою для переведення є стан здоров’я. Якщо військово-лікарська комісія встановила обмеження щодо проходження служби, а у нинішній військовій частині відсутня відповідна посада, військовослужбовця можуть перевести до іншого підрозділу, де є можливість виконувати службові обов’язки відповідно до висновку ВЛК.

Крім того, законодавство передбачає можливість переміщення між підрозділами Національної гвардії України, а також переведення між Збройними силами України та Національною гвардією. Проте для таких випадків діють окремі правила, а строки розгляду документів є довшими.

Проте, якщо військовослужбовець проходить службу у своїй частині менш як шість місяців або вже користувався механізмом електронного переведення протягом останнього року – він не може скористатися правом на переведення.

Винятки передбачені лише для окремих категорій, наприклад, якщо підставою є висновок військово-лікарської комісії.

Як подати рапорт на переведення

Сьогодні військовослужбовці можуть скористатися цифровим механізмом подання документів через мобільний застосунок «Армія+». Щоб подати рапорт, треба заповнити електронну форму. В ній потрібно зазначити: підставу переведення, інформацію про бажане місце проходження служби, а також додати документи, що підтверджують право на зміну військової частини.

Одним із ключових документів є рекомендаційний лист (так зване «відношення») від військової частини, до якої планує перевестися військовослужбовець. Саме цей документ підтверджує наявність вакантної посади та готовність нового підрозділу прийняти військового на службу.

Такод о рапорту треба додати копії військово-облікових документів, а в окремих випадках – висновок військово-лікарської комісії, документи про освіту або інші матеріали, необхідні для підтвердження відповідності майбутній посаді.

Коли потрібне погодження командира та як відбувається розгляд рапорту

Попри цифровізацію процедури, питання погодження командування й надалі залишається одним із ключових етапів переведення. Проте чинне законодавство вже не вимагає такого погодження в усіх випадках. Зокрема, командир не може заблокувати переведення військовослужбовця, якщо той переходить із однієї бойової військової частини до іншої бойової частини.

Аналогічне правило діє для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які переводяться із тилових підрозділів або навчальних центрів до бойових частин. Саме ці зміни стали одним із найбільш очікуваних рішень, адже вони дозволяють швидше доукомплектовувати підрозділи, які безпосередньо виконують бойові завдання.

Але існують випадки, коли погодження командира все ж залишається обов’язковим. В першу чергу, це стосується офіцерського складу, а також військовослужбовців, які переводяться між тиловими військовими частинами або займають посади, що впливають на боєздатність підрозділу. До таких посад можуть належати:

командири підрозділів

старшини

військові зв’язківці

окремі категорії водіїв

авіаційні спеціалісти

інструктори

спеціалісти артилерійських, автобронетанкових та зенітних підрозділів.

Якщо погодження є обов’язковим, командир повинен не просто відмовити або погодити рапорт, а й обґрунтувати своє рішення. Формальна відмова без зазначення причин не відповідає вимогам чинного законодавства.

Як Кадровий центр перевіряє документи

Після того, як рапорт надійде, всі матеріали перевіряє Кадровий центр Збройних сил України або відповідний кадровий підрозділ Національної гвардії України. Для переведень у межах ЗСУ або Національної гвардії така перевірка триває до 72 годин.

Якщо документи відповідають вимогам, кадровий орган готує наказ про переміщення та передає його на підпис уповноваженій посадовій особі. Наказ повинні підписати протягом 24 годин після завершення перевірки. Після того, як наказ надійшов до вашої військової частини у неї є 20 днів на переведення військового. Для НГУ цей термін становить один місяць.

У разі переведення між різними військовими формуваннями – наприклад, із ЗСУ до Національної гвардії або навпаки – процедура є складнішою, адже участь у ній беруть уже два відомства. У такому випадку строк розгляду документів може становити 14 днів, оскільки спочатку рішення ухвалює кадровий орган одного відомства, після чого документи передаються до іншого для погодження та підготовки відповідного наказу.

Після того, як наказ підписали, військовослужбовець отримує повідомлення про дату та номер документа. Після того, як наказ надійшов до військової частини, в неї є місяць на переведення військового.

Якщо наказ не виконують

Практика свідчить, що найбільше проблем виникає вже після видання наказу про переведення. Попри те, що рішення кадрового органу є обов’язковим для виконання, окремі командири можуть затягувати процедуру виключення військовослужбовця зі списків особового складу.

Чинні правила встановлюють конкретні строки виконання таких наказів. Для військовослужбовців Збройних сил України переведення має бути реалізоване не пізніше ніж через 20 днів після надходження наказу до військової частини.

У Національній гвардії, а також під час міжвідомчих переведень цей строк може сягати приблизно одного місяця. Якщо визначені строки минули, а військовослужбовець фактично не може вибути до нового місця служби, він має право звернутися до профільних органів зі скаргою. Для військовослужбовців ЗСУ передбачено можливість звернення до Головного управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони України – mpdmod.gov.ua, а для військовослужбовців Національної гвардії – на відповідні гарячі лінії МВС або НГУ – (044) 249-27-82 або (044) 226-22-52.

Важливо пам’ятати, що після видання наказу командир військової частини не має дискреційних повноважень скасувати чи самостійно призупинити переведення. Якщо рішення ухвалене в установленому порядку, воно підлягає виконанню всіма посадовими особами.

Коли можуть відмовити у переведенні

Попри цифровізацію процедури, автоматичного права на зміну місця служби не існує. Кожен рапорт проходить перевірку, а рішення ухвалюється з урахуванням інтересів оборони держави, кадрової потреби та дотримання встановлених вимог. Відмовити у переведенні можуть у разі, якщо:

військовослужбовець прослужив у поточній військовій частині менш як шість місяців (крім випадків переведення за висновком військово-лікарської комісії або окремих випадків повернення після СЗЧ, передбачених законодавством)

(крім випадків переведення за висновком військово-лікарської комісії або окремих випадків повернення після СЗЧ, передбачених законодавством) попереднє переведення через застосунок «Армія+» відбулося менш ніж рік тому

до рапорту не додано повний пакет документів

документи містять помилки або неможливо ідентифікувати інформацію через низьку якість сканкопій

військовослужбовець просить про переведення за процедурою, яка не передбачена чинним порядком

командир не погодив переміщення у випадках, коли його погодження є обов’язковим.

Для окремих категорій військовослужбовців Національної гвардії України та під час переведення між ЗСУ і НГУ перелік підстав є ширшим. Зокрема, переведення можуть не погодити, якщо військовослужбовець: входить до складу підрозділу, який виконує бойові завдання, займає критично важливу для бойової готовності посаду, перебуває у відрядженні, відпустці чи проходить лікування, відсторонений від виконання службових обов’язків, перебуває під дією запобіжних заходів у кримінальному провадженні, відбуває дисциплінарне стягнення, перебуває у статусі СЗЧ чи дезертира, є фігурантом службового розслідування щодо відмови виконати наказ.

При цьому закон прямо встановлює: відмовляти з інших причин державні органи не мають права.

Чи можна перевестись, якщо військовослужбовець перебуває у СЗЧ

Чинний порядок передбачає таку можливість, однак лише для окремої категорії військовослужбовців Збройних Сил України. Йдеться про тих осіб, які самовільно залишили військову частину та не повернулися до 10 травня 2025 року. Для них законодавство передбачило окремий механізм повернення до служби через застосунок «Армія+».

Спочатку потрібно подати рапорт про повернення після СЗЧ. Лише після врегулювання цього питання військовослужбовець може скористатися процедурою зміни місця проходження служби. Такий підхід покликаний не лише повернути людей до виконання військового обов’язку, а й дати можливість продовжити службу у підрозділі, де військовий буде більш мотивованим і зможе ефективніше виконувати свої завдання.

Механізм переведення до іншої військової частини сьогодні став значно зрозумілішим, ніж кілька років тому. Електронний рапорт, чіткі строки розгляду та визначений перелік документів дозволяють скоротити час очікування й зробити процедуру більш прозорою.

Перед поданням рапорту варто уважно перевірити підстави, підготувати необхідні документи та переконатися, що обрана процедура відповідає вимогам законодавства. Це допоможе уникнути відмови та значно прискорить розгляд питання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.