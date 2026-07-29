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Пенсії у серпні 2026: хто отримає виплати першочергово та в які дати

10:55, 29 липня 2026 110
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Деякі українські пенсіонери у серпні 2026 року отримають виплати першочергово, а решті пенсії надходитимуть відповідно до встановленого графіка з 4 по 25 серпня.
Пенсії у серпні 2026: хто отримає виплати першочергово та в які дати
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У серпні 2026 року частина українських пенсіонерів отримає пенсійні виплати раніше за інших. Йдеться про учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих захисників і захисниць України, а також громадян, які мають особливі заслуги перед державою.

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Для них фінансування пенсій завершать до 10 серпня. Водночас для більшості пенсіонерів виплати здійснюватимуться у звичні строки — з 4 до 25 серпня через банки або АТ «Укрпошта». Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Там пояснили, що графік виплат у серпні залишається незмінним. Першочергове фінансування традиційно передбачене для окремих категорій громадян, визначених законодавством.

До них належать:

  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України;
  • особи, які мають особливі заслуги перед Україною.

Саме ці категорії пенсіонерів зазвичай отримують кошти до 10 числа місяця. Для інших одержувачів пенсій виплати проводитимуть відповідно до затвердженого графіка — у період з 4 по 25 серпня.

Дата зарахування коштів визначається індивідуально для кожного пенсіонера. Отримати пенсію можна на банківський рахунок або через АТ «Укрпошта» — залежно від обраного способу виплати.

Як перевірити дату виплати

Дізнатися, коли саме буде нараховано пенсію, можна кількома способами. Для цього слід звернутися:

  • до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду;
  • на гарячу лінію ПФУ;
  • до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Для окремих пенсіонерів передбачено доставку виплат за місцем проживання. Такою можливістю можуть скористатися особи з інвалідністю І групи, а також громадяни, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду.

Щоб оформити доставку пенсії додому, необхідно подати письмову заяву. Якщо пенсію виплачує «Укрпошта», одержувач може самостійно визначити, чи отримувати кошти у поштовому відділенні, чи скористатися доставкою за домашньою адресою.

Чи дозволено отримувати пенсію через довірену особу

Українське законодавство передбачає можливість отримання пенсії через представника за довіреністю. Водночас якщо такий документ видано на строк понад один рік, пенсіонер має щороку підтверджувати намір і надалі отримувати виплати через уповноважену особу.

Отже, загальний порядок виплати пенсій у серпні не змінюється. Водночас ветерани війни, люди з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих захисників та інші визначені законом категорії традиційно отримають свої пенсії раніше завдяки механізму першочергового фінансування.

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