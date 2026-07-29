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Звуковий сигнал в автомобілі: у яких випадках його можна використовувати за ПДР

10:19, 29 липня 2026 209
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Використання звукового сигналу регулюється Правилами дорожнього руху, які передбачають лише кілька підстав для його застосування.
Звуковий сигнал в автомобілі: у яких випадках його можна використовувати за ПДР
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Звуковий сигнал в автомобілі багато водіїв використовують майже щодня, однак не всі знають, що Правила дорожнього руху дозволяють подавати його лише в окремих випадках. Використання сигналу без законних підстав може суперечити вимогам ПДР, навіть якщо така практика здається звичною.

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Коли водіям дозволено подавати звуковий сигнал: що говорять ПДР

Багато автомобілістів використовують звуковий сигнал, щоб привернути увагу інших учасників дорожнього руху. Наприклад, коли автомобіль попереду рухається надто повільно або водій не починає рух після ввімкнення зеленого сигналу світлофора.

Однак Правила дорожнього руху чітко визначають випадки, коли застосування звукового сигналу є дозволеним.

Відповідно до пунктів 9.5 та 9.6 ПДР, подавати звуковий сигнал можна лише у двох ситуаціях:

  • для запобігання дорожньо-транспортній пригоді;
  • поза межами населених пунктів — щоб попередити інших водіїв про намір здійснити обгін.

В інших випадках Правила не передбачають використання звукового сигналу.

Якщо автомобіль попереду рухається повільно, це саме по собі не дає права сигналити. Так само ПДР не містять окремої норми, яка дозволяла б використовувати звуковий сигнал лише для того, щоб нагадати водієві про початок руху після ввімкнення зеленого світла.

Водночас на практиці короткий сигнал у таких ситуаціях досить поширений, адже часто допомагає швидко привернути увагу водія та уникнути затримок у русі. Проте прямої норми, яка б дозволяла це робити, у ПДР немає.

Використовувати звуковий сигнал беззаперечно дозволено тоді, коли існує реальна небезпека аварії. Наприклад, якщо інший водій почав перестроюватися у вашу смугу, не помітивши автомобіль, або виникла інша загроза зіткнення. У таких випадках сигнал допомагає попередити про небезпеку та може запобігти ДТП.

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