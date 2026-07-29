  1. Відео
  2. / В Україні

Як подати заяву на призначення пенсії онлайн — відеоінструкція

08:53, 29 липня 2026 160
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ПФУ оприлюднив покроковий алгоритм оформлення пенсії через особистий кабінет.
Як подати заяву на призначення пенсії онлайн — відеоінструкція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заяву про призначення пенсії можна подати як безпосередньо у сервісному центрі Пенсійного фонду України, так і через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це нагадав ПФУ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Покроковий алгоритм оформлення пенсії через особистий кабінет на порталі ПФУ:

  1. Авторизація. Перейдіть на портал ПФУ та увійдіть за допомогою КЕП (кваліфікаційного електронного підпису).
  2. Вибір послуги. У лівому меню знайдіть розділ “Щодо пенсійного забезпечення” та оберіть пункт “Заява на призначення пенсії”.
  3. Заповнення анкети. Заповніть усі обов’язкові поля електронної форми та вкажіть бажаний спосіб отримання виплат (банківський рахунок або поштове відділення).
  4. Завантаження документів. Прикріпіть кольорові скан-копії оригіналів документів (паспорт, код, трудова книжка, дипломи, військовий квиток) у форматі PDF або JPG.
  5. Підписання та відправка. Перевірте дані, підпишіть заяву своїм електронним підписом та надішліть до ПФУ. Статус розгляду відображатиметься у розділі “Мої звернення”.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні як оформити пенсію

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Орендарів можуть попросити звільнити квартиру навіть за своєчасної оплати: коли це законно, а коли потрібно захистити свої права

Власник житла не завжди може вимагати негайного виселення орендаря, адже порядок припинення оренди, строки звільнення квартири та підстави для виселення чітко визначені Цивільним кодексом України, а в окремих випадках – лише суд має право поставити крапку у спорі.

Суди більше не зможуть ігнорувати заяви про онлайн-засідання: у Раді зареєстрували законопроєкт

Нові зміни до процесуальних кодексів гарантують участь у засіданні з будь-якої точки світу.

ВРП не звільнила суддю Андрія Бойчука, батько якого купив квартиру за ціною на межі фінмоніторингу НБУ

Вища рада правосуддя відмовила у звільненні судді Приморського райсуду Одеси Андрія Бойчука.

Під час реєстрації нерухомості власників автоматично звірятимуть з Єдиним реєстром боржників: що зміниться

Міністерство юстиції затвердило порядок електронної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним реєстром боржників, завдяки якому державні реєстратори під час проведення реєстраційних дій автоматично перевірятимуть, чи є власник майна боржником.

Антикорупційна стратегія 2030: від конкурсів у ДБР до цифрового контролю за бронюванням військовозобов'язаних

Нові правила добору керівників ДБР, зміни в прокуратурі, цифровізація судів, реформа оборонних закупівель та автоматизація митниці: саме такі зміни пропонує законопроєкт 15230-д, який має стати основою Антикорупційної стратегії.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]