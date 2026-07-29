Як подати заяву на призначення пенсії онлайн — відеоінструкція
08:53, 29 липня 2026 160
ПФУ оприлюднив покроковий алгоритм оформлення пенсії через особистий кабінет.
Заяву про призначення пенсії можна подати як безпосередньо у сервісному центрі Пенсійного фонду України, так і через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це нагадав ПФУ.
Покроковий алгоритм оформлення пенсії через особистий кабінет на порталі ПФУ:
- Авторизація. Перейдіть на портал ПФУ та увійдіть за допомогою КЕП (кваліфікаційного електронного підпису).
- Вибір послуги. У лівому меню знайдіть розділ “Щодо пенсійного забезпечення” та оберіть пункт “Заява на призначення пенсії”.
- Заповнення анкети. Заповніть усі обов’язкові поля електронної форми та вкажіть бажаний спосіб отримання виплат (банківський рахунок або поштове відділення).
- Завантаження документів. Прикріпіть кольорові скан-копії оригіналів документів (паспорт, код, трудова книжка, дипломи, військовий квиток) у форматі PDF або JPG.
- Підписання та відправка. Перевірте дані, підпишіть заяву своїм електронним підписом та надішліть до ПФУ. Статус розгляду відображатиметься у розділі “Мої звернення”.
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