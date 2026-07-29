Як подати заяву на призначення пенсії онлайн — відеоінструкція

ПФУ оприлюднив покроковий алгоритм оформлення пенсії через особистий кабінет.

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Заяву про призначення пенсії можна подати як безпосередньо у сервісному центрі Пенсійного фонду України, так і через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це нагадав ПФУ.

Покроковий алгоритм оформлення пенсії через особистий кабінет на порталі ПФУ:

Авторизація. Перейдіть на портал ПФУ та увійдіть за допомогою КЕП (кваліфікаційного електронного підпису). Вибір послуги. У лівому меню знайдіть розділ “Щодо пенсійного забезпечення” та оберіть пункт “Заява на призначення пенсії”. Заповнення анкети. Заповніть усі обов’язкові поля електронної форми та вкажіть бажаний спосіб отримання виплат (банківський рахунок або поштове відділення). Завантаження документів. Прикріпіть кольорові скан-копії оригіналів документів (паспорт, код, трудова книжка, дипломи, військовий квиток) у форматі PDF або JPG. Підписання та відправка. Перевірте дані, підпишіть заяву своїм електронним підписом та надішліть до ПФУ. Статус розгляду відображатиметься у розділі “Мої звернення”.

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