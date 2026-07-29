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У Києві на два дні змінять рух деяких тролейбусів: які маршрути скасують і чим їх замінять

07:41, 29 липня 2026 110
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У Києві 29 та 30 липня змінять рух тролейбусів №12 і №45.
У Києві на два дні змінять рух деяких тролейбусів: які маршрути скасують і чим їх замінять
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Через дорожні роботи, які триватимуть 29 та 30 липня, з 8:00 до 19:00 тролейбуси №12 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Вони їздитимуть від Залізничного вокзалу «Центральний» до Кібернетичного центру. Для зручності пасажирів цей тимчасовий маршрут матиме номер №12-А.

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Водночас рух тролейбусів №45 на час проведення робіт буде повністю закрито.

Щоб забезпечити перевезення пасажирів, між станціями метро «Васильківська» та «Виставковий центр» організують тимчасовий автобусний маршрут №45-ТР, який курсуватиме за напрямком тролейбусного маршруту №45.

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Київ транспорт

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