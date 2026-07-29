У Києві на два дні змінять рух деяких тролейбусів: які маршрути скасують і чим їх замінять

У Києві 29 та 30 липня змінять рух тролейбусів №12 і №45.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через дорожні роботи, які триватимуть 29 та 30 липня, з 8:00 до 19:00 тролейбуси №12 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Вони їздитимуть від Залізничного вокзалу «Центральний» до Кібернетичного центру. Для зручності пасажирів цей тимчасовий маршрут матиме номер №12-А.

Водночас рух тролейбусів №45 на час проведення робіт буде повністю закрито.

Щоб забезпечити перевезення пасажирів, між станціями метро «Васильківська» та «Виставковий центр» організують тимчасовий автобусний маршрут №45-ТР, який курсуватиме за напрямком тролейбусного маршруту №45.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.