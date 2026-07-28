В Одесі жінка захворіла на ботулізм після домашньої кров'яної ковбаси, купленої з рук

Домашні продукти зі стихійної торгівлі залишаються однією з головних причин ботулізму.

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В Одеській області зареєстрували перший від початку 2026 року випадок ботулізму. До лікарні потрапила жителька Одеси після вживання домашньої кров’яної ковбаси, придбаної у місці несанкціонованої торгівлі.

Фахівці наголошують, що ботулізм є одним із найнебезпечніших харчових отруєнь, а основною причиною зараження нерідко стають продукти домашнього виробництва, виготовлені або реалізовані з порушенням санітарних вимог.

Постраждала 1965 року народження вживала кров’яну ковбасу домашнього виготовлення, яку придбала з рук у невідомої особи в місці несанкціонованої торгівлі.

Спочатку жінку госпіталізували до КНП «Міська клінічна лікарня № 5» Одеської міської ради, а згодом перевели до КНП «Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради для лікування неврологічної патології. Пізніше пацієнтка проходила лікування у КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради, де їй встановили діагноз «ботулізм» та ввели протиботулінічну сироватку.

З початку 2026 року це перший зареєстрований випадок ботулізму в Одеській області.

Раніше ми розповідали, як безпечно консервувати продукти вдома та яких помилок варто уникати, щоб не наразитися на ботулізм.

Що таке ботулізм і чим він небезпечний

Ботулізм — це важке харчове отруєння, яке супроводжується токсичним ураженням центральної нервової системи. Летальність при цьому захворюванні може сягати 20%.

Збудники ботулізму широко поширені в природі. Вони можуть міститися в кишечнику домашніх і диких тварин, водоплавних птахів і риби. Якщо харчові продукти забруднюються ґрунтом або вмістом кишечника тварин, птахів чи риби, до них можуть потрапити спори або вегетативні форми збудника.

Спори ботулізму гинуть лише за температури понад +120 °С. Найсприятливішими умовами для утворення небезпечного токсину є температура +20...+25 °С, тобто звичайна кімнатна температура, за якої спори проростають, бактерії активно розмножуються та виробляють токсин. При цьому сам токсин відзначається високою стійкістю до температурного впливу.

Які продукти найчастіше стають причиною ботулізму

Джерелом зараження можуть бути не лише домашні консерви з м’яса, грибів, овочів чи фруктів.

Небезпеку також становлять копчені, солоні та в’ялені продукти домашнього виготовлення.

Фахівці пояснюють, що ботулотоксин, який потрапляє до організму разом із їжею, не руйнується ні у шлунку, ні в кишківнику. За силою дії ця отрута є однією з найпотужніших серед відомих природних токсинів.

Як уберегтися від ботулізму

Найнадійнішим способом захисту є ретельна термічна обробка продуктів перед споживанням або повна відмова від вживання харчових продуктів, які викликають сумніви щодо їхньої якості чи безпечності.

Також для профілактики ботулізму рекомендують:

не купувати харчові продукти домашнього виготовлення на стихійних ринках або з рук;

домашні консерви зберігати в холодильнику чи іншому прохолодному місці та бажано не довше одного року;

під час купівлі сушеної та в’яленої риби промислового виробництва звертати увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності;

під час домашнього консервування м’ясних і рибних продуктів стерилізувати консерви за температури +115...+120 °С не менше 40–60 хвилин із подальшим герметичним закупорюванням.

Крім того, у відомстві нагадують, що проварювання або прожарювання домашніх консервів та інших виробів домашнього виготовлення протягом щонайменше 30 хвилин перед вживанням залишається основним способом профілактики ботулізму.

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