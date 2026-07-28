Під час реєстрації нерухомості власників автоматично звірятимуть з Єдиним реєстром боржників: що зміниться

Міністерство юстиції затвердило порядок електронної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним реєстром боржників, завдяки якому державні реєстратори під час проведення реєстраційних дій автоматично перевірятимуть, чи є власник майна боржником.

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Міністерство юстиції України затвердило порядок електронної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним реєстром боржників. Згідно документу власників нерухомості автоматично будуть перевіряти під час проведення державної реєстрації прав. Такі зміни мають зробити виконавче провадження більш ефективним та мінімізувати можливості для приховування майна від стягнення.

Відповідний наказ Міністерства юстиції України №1943/5 від 22 липня 2026 року зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 липня 2026 року за №1060/46454. Документ прийнято на виконання Закону України №4833-IX від 7 квітня 2026 року, який передбачає цифровізацію окремих етапів виконавчого провадження та вдосконалення процедури виконання судових рішень.

Що саме змінюється

Новий порядок визначає технічний механізм обміну інформацією між двома державними інформаційними системами: Державним реєстром речових прав на нерухоме майном та Єдиним реєстром боржників, який є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження. Таким чином державний реєстратор, під час проведення реєстраційної дії, зможе автоматично отримувати інформацію про те, чи містяться відомості про власника нерухомості в Єдиному реєстрі боржників.

Фактично більше не потрібно буде відправляти окремі запити або самостійно здійснювати пошук, щоб перевірити інформацію про власника нерухомості – перевірка відбуватиметься через електронну взаємодію державних інформаційних систем.

Для чого впроваджується новий механізм

У Міністерстві юстиції наголошують, що цифрова інтеграція реєстрів має підвищити ефективність виконання судових рішень. На практиці державні виконавці нерідко стикалися із ситуаціями, коли боржники встигали відчужити нерухоме майно або здійснити інші реєстраційні дії ще до того, як інформація була належним чином перевірена. Автоматичний обмін даними дозволить державному реєстратору оперативно бачити інформацію про статус власника, а отже – приймати рішення з урахуванням відомостей про наявність виконавчих проваджень.

При цьому сам факт внесення особи до Єдиного реєстру боржників не означає автоматичної заборони на проведення реєстраційних дій. Однак відповідна інформація стане доступною реєстратору безпосередньо під час оформлення прав.

Як працюватиме обмін інформацією

Порядком передбачено, що взаємодія здійснюватиметься через прикладний програмний інтерфейс (API) на центральному рівні із застосуванням засобів криптографічного та технічного захисту інформації. Реєстратор формуватиме електронний пошуковий запит до Єдиного реєстру боржників, після чого система автоматично повертатиме відповідь щодо наявності або відсутності інформації про особу.

Важливо, що отримані відомості будуть актуальними саме на момент здійснення запиту, що мінімізує ризик використання застарілої інформації.

Технічні параметри такої взаємодії, перелік даних, формат повідомлень та порядок їх передачі визначатимуться окремим протоколом електронної взаємодії, який затверджуватиме Міністерство юстиції.

Захист даних

Окремий розділ документа присвячений питанням інформаційної безпеки. Порядок передбачає, що під час електронного обміну між реєстрами повинні застосовуватися організаційні та технічні заходи захисту інформації відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

Крім того, отримані дані можуть використовуватися виключно з дотриманням вимог законів «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про виконавче провадження» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Передача отриманої інформації третім особам забороняється, якщо інше прямо не передбачено законом.

Коли запрацює новий порядок

Сам наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування. Однак безпосередньо Порядок електронної взаємодії почне діяти одночасно з набранням чинності Законом України №4833-IX.

До цього моменту Міністерство юстиції спільно з державним підприємством «Національні інформаційні системи» має забезпечити технічне впровадження необхідного програмного забезпечення та налаштувати обмін інформацією між державними реєстрами.

Запровадження автоматичного обміну інформацією між державними реєстрами є ще одним кроком до цифровізації виконавчого провадження. Для громадян процедура реєстрації зовні майже не зміниться, однак державні реєстратори отримають можливість швидше перевіряти інформацію про власників майна без додаткових паперових запитів.

Водночас для боржників приховати інформацію про своє майно або скористатися часовими прогалинами між різними державними інформаційними системами стане значно складніше.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» раніше, банки щогодини перевірятимуть запити виконавців: Мін’юст оновив порядок стягнення коштів та електронних грошей боржників.

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