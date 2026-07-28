Чи будуватимуть паркінг на Пейзажній алеї, – КМДА дала відповідь на петицію

КМДА підтримала петицію про збереження Пейзажної алеї, але пояснила ситуацію з будівництвом паркінгу.

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Київська міська державна адміністрація підтримала електронну петицію із закликом не будувати паркінг на Пейзажній алеї в частині збереження об’єктів культурної спадщини. Водночас у КМДА заявили, що містобудівні умови та проєктна документація на будівництво за вказаною адресою наразі не видавалися і не погоджувалися.

Петиція проти будівництва паркінгу

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у червні на сайті Київської міської державної адміністрації зареєстрували петицію №14332 із закликом відмовитися від будівництва паркінгу на Пейзажній алеї та розглянути альтернативні варіанти благоустрою зеленої зони.

Автори звернення зазначали, що Київська міська рада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки площею 4 гектари на нижній терасі Пейзажної алеї під будівництво. На їхню думку, це суперечить природоохоронним і пам’яткоохоронним обмеженням.

У петиції наголошувалося, що на цій території розташована пам’ятка археології «Старокиївська гора», частина ділянки входить до буферної охоронної зони ЮНЕСКО, а сама територія є складовою зеленої зони «Пейзажна алея», площа якої, на думку авторів, не повинна зменшуватися через забудову.

Які альтернативи пропонували автори

Ініціатори петиції запропонували розмістити паркінг на інших ділянках, зокрема на місці недобудованого корпусу університету імені Івана Карпенка-Карого або під час реконструкції Львівської площі з облаштуванням підземних паркомісць.

Також вони вказували, що збільшення кількості паркомісць у центрі міста може стимулювати подальше використання автомобілів, а не зменшити транспортне навантаження.

Серед вимог петиції було повернення земельній ділянці у Киянівському провулку, 12–14 цільового призначення «для експлуатації та обслуговування зелених насаджень», а також недопущення ухвалення рішень щодо забудови цієї території.

Що відповіла КМДА

Після того як петиція набрала необхідну кількість голосів, Київська міська державна адміністрація надала офіційну відповідь.

У КМДА повідомили, що Департамент містобудування та архітектури не видавав містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єкта за адресою Киянівський провулок, 12–14. Також до департаменту не надходила проєктна документація щодо будівництва.

Крім того, за даними Міського земельного кадастру, земельна ділянка за цією адресою не обліковується і не зареєстрована.

Яке рішення ухвалила Київрада

У відповіді також зазначено, що рішенням Київської міської ради від 18 червня 2026 року земельну ділянку площею 4,0680 гектара у Киянівському провулку, 13–21 передано в постійне користування комунальному об’єднанню «Київзеленбуд» для обслуговування та експлуатації парку.

Наразі підприємство здійснює організаційно-правові заходи для зміни категорії цієї земельної ділянки із земель житлової та громадської забудови на землі рекреаційного призначення. Після внесення відповідних змін до Державного земельного кадастру планується оформлення права постійного користування.

Також «Київзеленбуд» оформлює право постійного користування сусідньою земельною ділянкою, яка має цільове призначення для використання як зелені насадження загального користування.

Водночас у КМДА зазначили, що жодних дій щодо оформлення права постійного користування земельною ділянкою за адресою Киянівський провулок, 12–14 підприємство не здійснює.

Що відомо про проєкт паркінгу

У міській адміністрації повідомили, що Інститут Генерального плану Києва розробив проєкт детального плану території по Киянівському провулку.

За інформацією розробників, територія, де пропонується розмістити паркінг подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття, зазнала значних змін рельєфу ще під час будівництва Пейзажної алеї та інженерних споруд.

Також зазначається, що із радянських часів на цій території розміщувалися самочинно збудовані гаражі, які нині перебувають у незадовільному стані, а сама ділянка є захаращеною.

У КМДА вважають, що вона вже освоєна, не належить до паркових зон, не потребує знесення цінних зелених насаджень і розташована більш ніж за 50 метрів від найближчої житлової забудови.

Аргументи на користь будівництва

У відповіді наголошується, що в районі спостерігається критичний дефіцит паркомісць, через що виникає хаотичне паркування біля адміністративних, медичних, освітніх та інших установ.

Крім того, у цій частині міста відсутні великі громадські паркінги та сучасні укриття, які відповідали б чинним нормативам, зокрема щодо протирадіаційного захисту.

На думку розробників детального плану території, розміщення паркінгу подвійного призначення дозволить одночасно забезпечити мешканців і відвідувачів укриттям, створити місця для паркування, укріпити схил та провести благоустрій території.

Що зазначили щодо охорони культурної спадщини

У КМДА наголосили, що територія проєктування частково охоплює чотири об’єкти культурної спадщини — три пам’ятки археології та одну пам’ятку ландшафту.

Водночас зазначено, що земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:157:0004 не входить до території пам’ятки археології «Багатошарове поселення на Старокиївській горі».

Також у відповіді зазначено, що законодавство не встановлює повної заборони нового будівництва на території пам’яток археології. Земляні роботи можуть проводитися за умови попереднього проведення археологічних досліджень та отримання необхідних дозволів.

При цьому Департамент охорони культурної спадщини повідомив, що проєктна документація щодо архітектурних перетворень за адресою Киянівський провулок, 12–14 не погоджувалася, а дозволи на виконання робіт не видавалися.

Якою була остаточна відповідь

За результатами розгляду електронної петиції міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що підтримує звернення в частині збереження наявних об’єктів культурної спадщини.

У КМДА зазначили, що в межах визначених законом повноважень надалі вживатимуть відповідних заходів для їх збереження.

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