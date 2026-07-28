Зеленський після зустрічі з Трампом: обговорили виробництво перехоплювачів для Patriot і дипломатію

Володимир Зеленський розкрив деталі зустрічі з Дональдом Трампом

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Згодом український лідер розкрив деталі зустрічі з президентом США.

«Хороша зустріч із Президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив Президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України.

Обговорили з Президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку», — заявив він.

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