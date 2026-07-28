Без цього авто не зареєструють: МВС нагадало, що потрібно після купівлі транспорту за кордоном

Для постановки автомобіля на облік потрібно пройти експертну перевірку, надати сертифікат відповідності та отримати українські номерні знаки.

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Після придбання вживаного автомобіля за кордоном його необхідно пройти процедуру першої державної реєстрації в Україні. Для цього власнику потрібно підготувати пакет документів, пройти експертне дослідження та звернутися до сервісного центру МВС. Про порядок реєстрації нагадали у Головному сервісному центрі МВС.

Які документи потрібно підготувати

Для першої державної реєстрації автомобіля необхідно мати:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

документи на транспортний засіб;

сертифікат відповідності.

Експертне дослідження автомобіля

Наступним етапом є проведення експертного дослідження.

Фахівці Експертної служби МВС перевіряють ідентифікаційні номери транспортного засобу та документи на нього, щоб підтвердити їхню справжність і виявити можливі ознаки підроблення або внесення змін.

Державна реєстрація

Після завершення перевірки адміністратор сервісного центру МВС проводить державну реєстрацію транспортного засобу.

За результатами власник отримує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки.

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