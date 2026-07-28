Дітей масово вербують через соцмережі – Рада готує нові правила для TikTok, Telegram та Instagram

Через соціальні мережі та популярні онлайн-ігри дітей дедалі частіше намагаються залучити до протиправної діяльності.

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В Україні зафіксували вже понад 300 випадків вербування дітей через інтернет. У Верховній Раді заявляють про необхідність якнайшвидше напрацювати комплексні законодавчі рішення, які мають посилити захист неповнолітніх у цифровому середовищі та запобігти їхньому залученню до протиправної діяльності.

Понад 300 випадків вербування дітей

У парламенті повідомили, що в Україні стрімко зростає кількість спроб залучення неповнолітніх до протиправної діяльності через інтернет.

За наявними даними, вже зафіксовано 325 випадків такого вербування. Дітей намагаються втягнути у протиправну діяльність через TikTok, Instagram, Telegram, а також популярні онлайн-ігри, зокрема Roblox. Наймолодшій дитині серед зафіксованих випадків — 11 років.

У Верховній Раді наголошують, що така статистика свідчить про серйозний рівень загрози та потребує законодавчого реагування.

Проблема не обмежується лише вербуванням

У парламенті зазначають, що ризики для дітей у цифровому просторі не обмежуються лише спробами вербування.

Тривале перебування в неконтрольованому онлайн-середовищі може призводити до інтернет-залежності, погіршення фізичного здоров’я, депресивних станів, психологічного виснаження, а також віддалення дітей від реального життя та навчання.

Європейський досвід

Спеціалісти Дослідницької служби Верховної Ради проаналізували законодавство європейських країн щодо безпеки дітей в інтернеті.

За результатами аналізу зроблено висновок, що Україні необхідний комплексний підхід до вирішення цієї проблеми.

Зазначається, що у більшості європейських держав уже діють або розробляються обмеження щодо користування соціальними мережами дітьми до 15–16 років. Водночас в Україні також триває підготовка відповідних рішень.

Який підхід пропонують

У Верховній Раді вважають, що ефективний захист дітей у цифровому середовищі можливий лише за умови розподілу відповідальності між усіма учасниками.

Зокрема, батьки мають виконувати виховну функцію, держава — забезпечувати правовий захист, а соціальні мережі та онлайн-платформи — відповідати за технологічні механізми безпеки.

У парламенті також висловили сподівання, що майбутня законодавча ініціатива щодо цифрового захисту дітей отримає підтримку представників усіх фракцій та депутатських груп, особливо в умовах воєнного стану.

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