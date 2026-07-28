Українці у США можуть залишитися без права на працевлаштування: кого стосуються зміни

Поточний термін дії програми TPS, що дає понад 100 тисяч українців легальні підстави для перебування в США, спливає 19 жовтня.

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Українці, які перебувають у США зі статусом тимчасового захисту (TPS), могли втратити право на офіційне працевлаштування ще з 22 липня. Однак Федеральний окружний суд штату Массачусетс тимчасово призупинив дію цього рішення, а остаточний вердикт очікується до 5 серпня.

Як повідомив колишній посол України у США Валерій Чалий, зміни стали наслідком ухвалення законодавчої ініціативи президента США Дональда Трампа One Big Beautiful Bill Act, яка скоротила строк дії дозволів на працевлаштування (EAD) для власників статусу TPS.

Чалий зазначив, що без втручання суду сотні тисяч людей, які користуються програмою тимчасового захисту, могли залишитися без права працювати у США вже з 22 липня.

Водночас він розкритикував рівень підтримки українських біженців, заявивши, що вони не змогли достатньо консолідуватися для захисту своїх інтересів, а українська влада, за його словами, практично не займається цією проблемою.

Наразі статус TPS, який забезпечує легальні підстави для перебування у США понад 100 тисячам громадян України, діє до 19 жовтня 2026 року.

Відповідно до американського законодавства, Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) має ухвалити рішення щодо продовження програми не пізніше ніж за 60 днів до завершення її дії — орієнтовно до 20 серпня.

Якщо відомство не ухвалить рішення у визначений термін, статус TPS буде автоматично продовжений ще на шість місяців. У разі позитивного рішення DHS програма може бути продовжена на 12 або 18 місяців.

Також українцям, які оформлюють статус тимчасового захисту, необхідно враховувати вартість документів. Первинна заява на отримання TPS коштує 510 доларів, а оформлення дозволу на працевлаштування (EAD) — 1030 доларів, хоча для окремих категорій заявників передбачена пільгова ставка у 560 доларів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», лідер чеського політичного руху SPD Томіо Окамура заявив, що Чехія нібито веде переговори в межах Євросоюзу щодо можливого припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Для реалізації такої ініціативи, за його словами, потрібна підтримка інших держав ЄС.

Окамура також заявив, що виступає за якнайшвидше припинення тимчасового захисту для всіх українців у Чехії. Серед аргументів він назвав те, що частина громадян України нібито регулярно їздить додому «у відпустку».

Припинення дії тимчасового захисту він пов’язує насамперед із завершенням війни в Україні. Політик вважає, що після завершення бойових дій цей механізм втратить актуальність, а українці повинні будуть або повернутися додому, або оформлювати стандартні дозволи на проживання в Чехії.