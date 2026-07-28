Тривалість відстрочки військових після нового контракту залежить від попередньої служби: як розрахувати

Попередня служба впливає на тривалість відстрочки, яку військовий отримує після завершення нового контракту.

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Попередній період військової служби впливає на тривалість відстрочки, яку військовослужбовець може отримати після завершення нового контракту.

Як вказують у Міноборони, чим довше військовий служив до підписання нового контракту, тим довшою може бути відстрочка. Її тривалість також залежить від виду контракту і часу виконання бойових завдань.

Наприклад

Військовий служить із 2022 року, в 2026 році він підписує 10-місячний піхотно-штурмовий контракт і 5 місяців виконує бойові завдання.

Після завершення контракту він отримає 3 роки 9 місяців відстрочки, яка нараховується таким чином:

6 місяців — базова відстрочка по завершенні контракту;

24 місяці — по 6 місяців за кожен рік служби з 2022 до 2026-го;

15 місяців — по 3 місяці за кожен місяць виконання бойових завдань.

Разом: 6 + 24 + 15 = 45 місяців, тобто 3 роки 9 місяців відстрочки.

Для консультацій щодо нових контрактів працює гаряча лінія Міністерства оборони України — 1519.

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