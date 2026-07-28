У Києві чиновницю підозрюють у розтраті 1,7 млн грн: переплату виявили на закупівлі пелюшок для лежачих хворих

Слідство вважає, що комунальна установа придбала засоби догляду за завищеними цінами, завдавши бюджету мільйонних збитків.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Правоохоронці повідомили про підозру посадовиці Територіального центру соціального обслуговування Солом’янського району Києва. За версією слідства, під час закупівлі пелюшок і засобів догляду за лежачими хворими комунальна установа переплатила близько 1,7 мільйона гривень.

За даними Київської міської прокуратури, у вересні 2025 року Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району міста Києва оголосив тендер на закупівлю засобів для догляду за малюками та лежачими хворими із завищеною очікуваною вартістю.

Слідство встановило, що посадовиця комунальної установи знала про невідповідність визначеної вартості товарів їхнім ринковим цінам, однак забезпечила проведення закупівлі на невигідних для установи умовах.

За результатами тендера з постачальником уклали договір на суму понад 7,2 мільйона гривень.

Водночас, за інформацією правоохоронців, під час закупівлі пелюшок і засобів догляду за лежачими хворими комунальна установа переплатила близько 1,7 мільйона гривень.

Унаслідок цього, за даними слідства, установі було завдано збитків на зазначену суму.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва посадовиці Територіального центру соціального обслуговування Солом’янського району повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів.

Її дії кваліфікували за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років та з конфіскацією майна.

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