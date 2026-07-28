Добровільне припинення діяльності громадського об'єднання: головні особливості

Рішення про саморозпуск ГО приймається у порядку, встановленому статутом цього об'єднання.

Фото: justice-km.gov.ua

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Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). Про це повідомило Управління державної реєстрації Хмельницького МРУ Мін’юсту.

Припинення ГО включає:

- припинення внутрішньоорганізаційної діяльності ГО;

- припинення ГО як юридичної особи.

Рішення про саморозпуск ГО приймається у порядку, встановленому статутом цього об’єднання.

Вищий орган управління, який прийняв рішення про саморозпуск ГО, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення ГО як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна ГО після його ліквідації відповідно до статуту.

Припинення діяльності ГО відбувається в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань" (далі – Закон), та включає поетапність проведення державної реєстрації.

На 1 етапі проводиться державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи.

Для цього державному реєстратору подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, керуючого припиненням, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта — для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, — у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи (частина одинадцята статті 17 Закону).

ГО протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення про припинення письмово повідомляє орган, що здійснює державну реєстрацію.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше 2-х і більше 6-ти місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

2 етапом є державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами.

Для цього державному реєстратору подаються документи, визначені частиною чотирнадцятою статті 17 Закону:

- заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

- довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

ГО є такою, що припинилася, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення.

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