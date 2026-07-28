В Одесі службовиця ТЦК разом із юристом «продавала» відстрочки від мобілізації за 11 тисяч доларів

Посадовиця діяла разом із юристом, який направляв до неї клієнтів нібито для консультації щодо отримання групи інвалідності.

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Працівники Державного бюро розслідувань викрили в Одесі співробітницю одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, яку підозрюють в організації схеми незаконного оформлення інвалідності та відстрочки від мобілізації за гроші.

За даними слідства, посадовиця діяла у змові з юристом, який направляв до неї військовозобов’язаних нібито для консультацій щодо отримання групи інвалідності. Після перевірки документів жінка вимагала 11 тисяч доларів США, обіцяючи вплинути на рішення голови експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи для встановлення інвалідності. Надалі вона також мала домовитися з керівництвом районного ТЦК та СП про оформлення відстрочки від призову.

20 липня 2026 року співробітники ДБР затримали підозрювану під час отримання обумовленої суми. Операцію провели за сприяння керівництва Одеського обласного ТЦК та СП.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн гривень. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області визнав винним інженера-програміста з Первомайська Миколаївської області, який використав підроблені документи про інвалідність дружини для отримання відстрочки від мобілізації. Чоловіку призначили 34 тисячі гривень штрафу та зобов’язали перерахувати 50 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.