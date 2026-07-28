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Вступна кампанія-2026: до яких університетів та на які спеціальності масово вступають українці

18:58, 28 липня 2026 116
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Абітурієнти вже подали понад 805 тисяч заяв.
Вступна кампанія-2026: до яких університетів та на які спеціальності масово вступають українці
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Станом на ранок 28 липня вступники подали 805 822 заяви на вступ до бакалаврату та медичної магістратури. У Міністерстві освіти і науки оприлюднили проміжну статистику вступної кампанії, яка демонструє попередні тенденції щодо вибору спеціальностей, університетів і розподілу пріоритетів.

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Понад 805 тисяч заяв на вступ

Міністерство освіти і науки повідомило, що станом на 28 липня, 9:00, вступники подали 805 822 заяви на бакалаврат і медичну магістратуру.

У відомстві наголошують, що це проміжні дані, які дають змогу побачити попередні тенденції: які спеціальності та заклади вищої освіти користуються найбільшим попитом, як вступники розподіляють пріоритети та чи зберігається інтерес до навчання у закладах, розташованих у прифронтових регіонах.

Водночас зазначається, що кількість заяв ще не відображає остаточного вибору абітурієнтів, оскільки одна особа може подати до десяти заяв. Повну картину вступної кампанії можна буде оцінити після завершення прийому документів, надання рекомендацій та підтвердження вступниками місця навчання.

Які спеціальності обирають вступники з найвищими результатами

За інформацією МОН, щонайменше одну заяву вже подали 2262 вступники, які отримали максимальні результати під час основної сесії НМТ-2026.

Найбільше заяв вони подали на такі спеціальності:

  • філологія — 459 заяв;
  • комп’ютерні науки — 384;
  • економіка — 349;
  • інженерія програмного забезпечення — 311;
  • міжнародні відносини — 308.

У міністерстві звернули увагу, що йдеться саме про кількість поданих заяв, а не про кількість вступників, адже відповідно до правил прийому одна особа може подати до десяти заяв, із яких не більше п’яти — для участі в конкурсі на бюджетні місця.

Також у МОН наголосили, що 200 балів з окремого предмета не гарантують автоматичного вступу. Під час конкурсного відбору враховуються конкурсний бал, вагові коефіцієнти предметів, визначені вступником пріоритети та кількість бюджетних місць.

Бюджет чи контракт: як розподіляють пріоритети

Заяву з першим пріоритетом на конкурсну пропозицію з можливістю навчання за кошти державного бюджету подали 107 324 вступники.

Водночас 64 225 вступників визначили першим пріоритетом контрактну форму навчання.

Ще 18 317 осіб обрали комбіновану стратегію: першим пріоритетом зазначили бюджет, а другим — контракт за тією ж освітньою програмою.

У МОН зазначають, що такі показники можуть свідчити про різні підходи вступників: для одних визначальними є конкретна спеціальність або освітня програма незалежно від форми фінансування, тоді як інші намагаються збільшити свої шанси на вступ на бюджет.

При цьому у відомстві нагадали, що якщо вступник отримає рекомендацію на бюджетне місце, але відмовиться від нього, державний грант для навчання за контрактом уже не буде запропонований. Саме тому визначати пріоритети необхідно уважно.

Які університети отримали найбільше заяв

Найбільшу кількість заяв станом на 28 липня отримали такі заклади вищої освіти:

  • Національний університет «Львівська політехніка» — 36 675;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка — 30 206;
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — 24 826;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 22 271;
  • Карпатський національний університет імені Василя Стефаника — 17 887;
  • Державний торговельно-економічний університет — 17 654;
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 17 002;
  • Національний університет «Одеська юридична академія» — 15 328;
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана — 14 805;
  • Луцький національний технічний університет — 12 776.

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