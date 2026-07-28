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У яких випадках потрібно замінити посвідчення одержувача держдопомоги

23:48, 28 липня 2026 96
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Замінити посвідчення потрібно не лише після втрати — є й інші випадки, коли без нового документа не обійтися.
У яких випадках потрібно замінити посвідчення одержувача держдопомоги
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Одержувачам державної соціальної допомоги варто звернути увагу на строк дії своїх посвідчень. Якщо паперове посвідчення втратило чинність через завершення строку, на який його було видано, або документ пошкоджено чи втрачено, його необхідно замінити. При цьому продовження виплати державної соціальної допомоги саме по собі не означає автоматичного продовження строку дії посвідчення — у низці випадків потрібно оформити новий документ.

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Коли потрібно замінити посвідчення одержувача державної соціальної допомоги

Посвідчення одержувача державної соціальної допомоги є чинним лише протягом строку, на який призначено державну соціальну допомогу.

Якщо строк дії раніше виданого паперового посвідчення (у вигляді книжечки) закінчився, але державну соціальну допомогу продовжили, одержувачу необхідно звернутися для оформлення нового посвідчення.

Крім того, нове посвідчення видають у разі, якщо попередній документ став непридатним для користування або був втрачений.

Як отримати нове посвідчення

Для оформлення нового посвідчення необхідно подати заяву на його виготовлення.

Заяву одержувач державної соціальної допомоги або його законний представник подає особисто до територіального органу Пенсійного фонду України. Після реалізації технічної можливості такі заяви також можна буде подавати через вебпортал Пенсійного фонду України.

До заяви необхідно додати кольорову фотографію одержувача державної соціальної допомоги, а також законного представника — якщо це необхідно.

Які вимоги до фотографії

Для оформлення посвідчення фотографія повинна відповідати встановленим вимогам:

  • розмір фотографії — 30 × 25 мм;
  • розмір файлу — від 20 до 24 кБ;
  • обличчя має займати 70–80% площі фотографії;
  • фон повинен бути білим;
  • на фотографії не повинно бути сторонніх предметів.

Що потрібно зробити зі старим посвідченням

Під час заміни посвідчення одержувач державної соціальної допомоги повинен повернути до територіального органу Пенсійного фонду України раніше видане посвідчення, якщо воно збереглося.

Готове посвідчення видає той територіальний орган Пенсійного фонду України, який заявник зазначив у заяві.

Порядок оформлення, виготовлення та видачі посвідчень одержувача державної соціальної допомоги затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 20 березня 2026 року № 12-1. Документ набрав чинності 1 травня 2026 року.

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Пенсійний фонд ПФУ

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