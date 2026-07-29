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Забудьте про ФОП: Рада хочет разрешить легально зарабатывать до 834 минималок в год под 5% налога

12:39, 29 июля 2026
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Налоговый «кэшбэк» за детей и родственников: кто из украинцев сможет платить меньше налогов, работая без регистрации ФОП.
Забудьте про ФОП: Рада хочет разрешить легально зарабатывать до 834 минималок в год под 5% налога
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Украина готовится к внедрению добровольного налогового режима для домохозяйств, который позволит легализовать доходы от подработок. Печь торты на заказ, продавать домашний сыр или мед, заниматься репетиторством, ремонтом одежды или техники без регистрации ФОП — станет вполне законно.

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Сегодня значительная часть граждан получает доходы именно от подобной деятельности, для осуществления которой в рамках правового поля необходимо регистрироваться как ФОП или создавать юридическое лицо. Поэтому именно для таких видов небольшой экономической деятельности в Украине предлагают ввести новый добровольный налоговый режим. Он позволит легализовать доходы от семейной, сезонной или разовой работы. В то же время законопроект меняет и принцип налогообложения: при определении налога будет учитываться не только доход человека, но и количество членов семьи и иждивенцев.

Новый законопроект № 15449 предлагает полную смену подхода, а именно переход к домохозяйству как базовой социально-экономической единице налогообложения, по аналогии с системами Франции, Германии и США.

Внедрение статуса домохозяйства в Украине — это амбициозный шаг к европейской модели социальной справедливости, где налоговая нагрузка будет зависеть от реального состава семьи и количества иждивенцев. В случае принятия закона повседневная жизнь многих украинцев существенно изменится, поскольку появится возможность зарабатывать деньги на собственном деле без обязательной регистрации ФОП, что навсегда снимает страх перед штрафами за незаконное предпринимательство.

Однако за такими привлекательными преимуществами, как сниженная налоговая ставка и право на налоговую скидку, стоит высокий уровень ответственности: добровольность этого режима является ключевой, поскольку семья должна осознать переход к солидарной имущественной ответственности, где по налоговым долгам домохозяйства отвечают все его члены собственным имуществом.

Что такое «домохозяйство» в понимании закона?

Законопроект определяет «домохозяйство» как добровольное объединение двух или более физических лиц-резидентов, имеющих общий налоговый адрес, ведущих общее хозяйство и по собственной инициативе выбравших специальный режим налогообложения.

Лицо может быть членом только одного домохозяйства одновременно, при этом не могут быть членами хозяйства лица, находящиеся на полном государственном содержании.

Уполномоченным лицом домохозяйства считается совершеннолетний дееспособный член домохозяйства, реализующий предусмотренные Налоговым Кодексом права и обязанности налогоплательщика по результатам экономической деятельности домохозяйства.

Экономическая деятельность без регистрации ФОП

Это одно из важнейших изменений. Домохозяйствам разрешается осуществлять экономическую деятельность (продажа товаров собственного производства, выполнение работ, оказание услуг) без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования.

Воспользоваться упрощенным режимом налогообложения домохозяйство сможет только при соблюдении нескольких условий:

  • годовой доход не должен превышать 834 минимальные заработные платы (в случае принятия закона предельная сумма ежегодно будет пересматриваться в соответствии с размером минимальной зарплаты);
  • все работы или услуги должны выполняться исключительно членами домохозяйства без наемных работников;
  • режим не будет распространяться на деятельность, для которой законодательство требует получения лицензии;
  • все члены домохозяйства должны иметь доступ к Электронному кабинету налогоплательщика для взаимодействия с контролирующими органами.

Налоговый механизм и ставка 5%

Законопроект устанавливает льготную ставку 5% для доходов от экономической деятельности домохозяйства. Кроме того, вводится понятие необлагаемого дохода. Он рассчитывается как разница между общей суммой прожиточных минимумов для всех членов семьи и полученной государственной помощью (пенсиями, субсидиями и т.д.). Это позволяет значительно снизить базу налогообложения для многодетных семей или семей с иждивенцами.

То есть, чем больше лиц находится на содержании домохозяйства, тем меньше может быть налоговая база.

Налоговая скидка: как вернуть деньги?

Если члены домохозяйства работают официально и с их зарплаты уже удержано 18% НДФЛ, уполномоченное лицо может подать единую декларацию домохозяйства.

В декларации суммируются все доходы и расходы семьи и рассчитывается «справедливый» налог с учетом прожиточных минимумов на каждого члена.

Разница между фактически уплаченным налогом и расчетным подлежит возврату из бюджета в качестве налоговой скидки.

По предварительным оценкам, в первый год государство может выплатить гражданам около 60 млрд грн такой скидки.

Таким образом, проект предлагает так называемый механизм «семейного» расчета налога. Сначала из общего дохода домохозяйства будет вычитаться сумма, необходимая для базового обеспечения его членов, а налог будет начисляться только на остаток. После завершения года государство будет сравнивать расчетный налог с фактически уплаченным: если граждане переплатили — средства будут возвращаться в виде налоговой скидки, если недоплатили — разницу нужно будет уплатить в бюджет.

Для кого изменения станут наиболее ощутимыми?

Наибольшую выгоду почувствуют семьи, где работает только один взрослый или есть много детей и пенсионеров. Благодаря механизму налоговой скидки, такие семьи смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ, если общая сумма прожиточных минимумов членов семьи превышает их доходы. Это прямая адаптация опыта Франции и Германии относительно учета «семейного коэффициента».

Изменения станут глотком воздуха для домашних мастеров и микробизнеса, то есть для тех, кто предоставляет бытовые услуги, занимается репетиторством, ремонтом или продает овощи и изделия собственного производства без наемного труда. Теперь они смогут легализовать свою деятельность по упрощенной процедуре, если их годовой доход не превышает 834 размера минимальной зарплаты.

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