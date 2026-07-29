Защита Галущенко: Суд отказал в истребовании материалов, которыми НАБУ обосновывало продолжение следствия

Герман Галущенко, бывший министр энергетики, ВАКС отказал в истребовании материалов.

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Вчера, 28 июля, Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве, одним из подозреваемых по которому является бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко. Сегодня, 29 июля, судья Андрей Бицюк огласил определение, которым частично удовлетворил ходатайство и продлил срок следствия — до 10 октября 2026 года.

Во время рассмотрения дела 28 июля сторона защиты заявила ряд ходатайств, направленных на проверку оснований, которыми обвинение обосновывало необходимость продления досудебного расследования, однако судья отказал в их удовлетворении.

Об этом сообщают Украинские Новости.

В начале заседания адвокаты по делу просили организовать трансляцию заседания на YouTube-канале ВАКС, однако судья Бицюк не поддержал это ходатайство.

«Дело имеет значительный общественный резонанс, поэтому трансляция дала бы возможность увидеть не только версию стороны обвинения, но и аргументы защиты без пересказов и интерпретаций. Открытость в таком процессе — это гарантия общественного доверия к суду», — заявил адвокат Максим Кравченко в комментарии Украинским Новостям.

Еще до рассмотрения дела по существу защита просила вообще вернуть ходатайство детективу, поскольку оно, по мнению адвокатов, не соответствовало требованиям закона (ч. 2 ст. 295-1 УПК). Претензия заключалась в том, что по каждому незавершенному следственному действию детектив должен был четко объяснить: зачем оно необходимо, сколько времени на него требуется и почему его не успели провести ранее, — однако этого сделано не было. Кроме того, к ходатайству не была приложена часть документов, которыми, собственно, и обосновывались основные аргументы обвинения. Судья Бицюк отказал в возвращении ходатайства.

Защита также просила истребовать первичные материалы обвинения по четырем направлениям: состояние судебных экспертиз, неисполненные запросы о международной правовой помощи, протоколы обысков и изъятой техники, протоколы и информацию от мобильных операторов. Во всех четырех случаях судья отказал, сославшись на отсутствие отдельной процедуры истребования таких документов на данной стадии рассмотрения.

В то же время суд рекомендовал стороне обвинения до завершения судебного рассмотрения предоставить именно те документы, на отсутствие которых указывала защита, а впоследствии, несмотря на возражения адвокатов, судья Бицюк удовлетворил ходатайство детектива о приобщении материалов.

«Сложилась процессуально парадоксальная ситуация. Несмотря на существенные несоответствия ходатайства требованиям ч. 2 ст. 295-1 УПК, судья отказался вернуть его детективу и отклонил ходатайство защиты об истребовании материалов для проверки доводов обвинения. Когда же стало очевидно, что без этих документов основания для продления срока не доказаны, суд рекомендовал детективу предоставить дополнительные материалы и, несмотря на возражения защиты, приобщил даже те, которые были датированы днем заседания. Это выглядит как содействие обвинению, что придает рассмотрению признаки односторонности и ставит под сомнение соблюдение принципов законности, состязательности, диспозитивности сторон», — заявила по этому поводу адвокат Сусанна Тирзикян.

Одним из главных аргументов обвинения было большое количество незавершенных экспертиз. Защитник Виталий Положишник отметил, что самого перечня недостаточно — необходимо знать состояние каждой экспертизы отдельно. «По некоторым постановлениям, вынесенным еще в ноябре 2025 года, объекты были переданы экспертному учреждению лишь в мае 2026-го», — рассказал он.

Сам Герман Галущенко во время заседания подчеркнул, что хочет как можно скорее перейти к открытому судебному разбирательству, чтобы доказать свою невиновность.

«Касаются ли эти экспертизы, о которых говорит НАБУ, конкретно меня? Нет, я этого не вижу. Ни одна экспертиза не была направлена на установление моей личности как участника разговоров. Возникает вопрос: почему я должен быть заложником экспертиз других лиц, которые меня не касаются?» — заявил экс-министр.

Отдельное ходатайство защиты касалось 17 запросов о международной правовой помощи, ответы на которые, по утверждению детектива, еще не получены. Однако следствие не предоставило суду сами запросы, подтверждения их получения и сроки исполнения.

«Без первичных материалов невозможно установить, что именно запрашивалось, какого эпизода и какого лица это касается. Мы даже не можем проверить, какие из этих запросов связаны с подозрением в отношении Германа Галущенко», — подчеркнул Максим Кравченко.

Адвокаты также просили исследовать документы относительно техники, изъятой во время обысков, и информации мобильных операторов. В ходатайстве детектив ссылался на необходимость завершить осмотры большого массива устройств и проанализировать телекоммуникационные данные, однако, по позиции защиты, без протоколов обысков, описей изъятого, протоколов временного доступа и реестров полученных файлов невозможно проверить ни объем работы, ни момент ее начала, ни реальный срок завершения.

По мнению защиты, отказ в истребовании первичных документов затруднил состязательную проверку утверждений стороны обвинения, в то время как эти утверждения были учтены как основание для продления срока.

«Состязательность — это не формальное присутствие адвоката в зале, а реальная возможность проверить документы, на которые ссылается обвинение, и дать на них содержательный ответ. Конвенция о защите прав человека — не факультативное приложение к УПК. Украинский суд обязан применять ее и практику ЕСПЧ как источник права. Если почти максимальный срок предоставляется из-за незавершенных экспертиз, допросов или иных действий, необходимо установить, почему их нельзя было выполнить ранее по объективным причинам. Иначе право на разумный срок становится декларацией, а судебный контроль — формальным санкционированием пожеланий обвинения», — подчеркнул Максим Кравченко.

Отдельно защита также отмечала, что объединение дела не освобождает следствие от обязанности индивидуализировать основания для продления срока.

«Защита Галущенко не просит привилегий: если доказательства есть — передавайте обвинительный акт в суд. Если ожидается дополнительное доказательство — докажите его необходимость, объясните причины несвоевременного получения и назовите конкретный срок. Человека нельзя удерживать в статусе подозреваемого лишь для дальнейшего поиска подтверждения уже выдвинутой версии», — резюмировал Кравченко.

Напомним, Герман Галущенко в разное время занимал должности министра энергетики и министра юстиции Украины. Он отрицает причастность к инкриминируемым ему преступлениям. Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.

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