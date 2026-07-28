После года лечения военнослужащему прекратили выплачивать 100 тысяч гривен: когда это незаконно

Военнослужащему перестали выплачивать 100 тысяч гривен после 12 месяцев лечения, однако апелляционный суд признал такое решение воинской части противоправным.

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Второй апелляционный административный суд подтвердил право раненого военнослужащего на получение дополнительного вознаграждения в размере до 100 тыс. грн во время стационарного лечения после истечения 12 месяцев непрерывного лечения. Суд пришел к выводу, что само по себе истечение этого срока не лишает военнослужащего права на выплату, предусмотренную постановлением Кабинета Министров №168, если военно-врачебная комиссия установила необходимость длительного лечения после тяжелого ранения.

Обстоятельства дела

Спор возник после того, как воинская часть прекратила начисление и выплату дополнительного вознаграждения в размере до 100 тыс. грн военнослужащему, который продолжал проходить стационарное лечение после тяжелого ранения. Воинская часть считала, что после 12 месяцев непрерывного лечения закон не дает оснований для дальнейшей выплаты этого вознаграждения. Военнослужащий обжаловал такое бездействие в суде.

Истец получил минно-взрывную травму и тяжелые осколочные ранения во время выполнения боевого задания вблизи Новокалинового Донецкой области. В результате ранения ему ампутировали правую нижнюю конечность, после чего он проходил длительное лечение и реабилитацию в украинских медицинских учреждениях, а с мая 2024 года — в Центральном академическом госпитале города Утрехт (Королевство Нидерланды).

Военно-врачебная комиссия в мае 2024 года признала ранение тяжелым и указала, что военнослужащий нуждается в длительном лечении за границей и дальнейшем протезировании. Конкретная дата окончания лечения в заключении ВВК определена не была.

Несмотря на это, после завершения 12 месяцев лечения воинская часть прекратила выплату дополнительного вознаграждения и приостановила все виды обеспечения с 5 декабря 2024 года, ссылаясь на пункт 11 статьи 10-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», который предусматривает, что общее время непрерывного пребывания военнослужащего на лечении с сохранением денежного и материального обеспечения не может превышать 12 месяцев подряд.

Полтавский окружной административный суд признал бездействие воинской части противоправным и обязал ее начислить и выплатить военнослужащему дополнительное вознаграждение за период с 5 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. Воинская часть обжаловала это решение.

Что решил апелляционный суд

Второй апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Суд отметил, что Постановление Кабинета Министров №168 не содержит ограничений относительно максимальной продолжительности выплаты дополнительного вознаграждения в размере до 100 тыс. грн военнослужащим, которые после ранения, связанного с защитой Родины, находятся на стационарном лечении или в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению ВВК.

Коллегия судей подчеркнула, что право на такую выплату возникает при наличии двух условий: ранение должно быть связано с защитой Родины, а его тяжесть должна быть подтверждена заключением военно-врачебной комиссии. В данном деле оба условия были подтверждены надлежащими доказательствами.

Апелляционный суд также разграничил положения Постановления №168 и пункта 11 статьи 10-1 Закона №2011-XII. По мнению суда, установленное законом ограничение в 12 месяцев непрерывного лечения не означает автоматического прекращения права на дополнительное вознаграждение. Заключение ВВК о необходимости длительного лечения является основанием для продления срока пребывания военнослужащего на лечении с сохранением денежного и материального обеспечения.

Суд отдельно отметил, что отсутствие в заключении ВВК конкретной даты окончания лечения не лишает военнослужащего права на выплату. При сложных ранениях комиссия может определить лишь необходимость длительного лечения без установления точной даты его окончания.

При этом коллегия судей учла правовые выводы Верховного Суда, изложенные в постановлениях от 15 мая 2024 года по делу №520/16191/23 и от 27 ноября 2024 года по делу №380/20587/23, которые касаются применения Постановления №168.

Позиция суда относительно обязанности воинской части

Апелляционный суд по делу №440/6202/25 пришел к выводу, что после выполнения всех предусмотренных законом условий воинская часть не имела дискреционных полномочий при решении вопроса о выплате дополнительного вознаграждения.

По выводу суда, единственным правомерным вариантом поведения было начислить и выплатить военнослужащему дополнительное вознаграждение, предусмотренное Постановлением №168, в размере до 100 тыс. грн пропорционально дням пребывания на стационарном лечении за период с 5 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. Именно поэтому суд признал бездействие воинской части противоправным и оставил в силе решение об обязании осуществить соответствующие начисления и выплаты.

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