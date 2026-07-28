Должностное лицо Госэкоинспекции Александр Субботин нашел 653 тысячи долларов в гараже бабушки

НАПК выявило у должностного лица Госэкоинспекции более 26 млн грн необоснованных наличных денежных средств: он заявил, что нашел доллары в гараже бабушки, который достался ему по наследству.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время полной проверки декларации за 2024 год установило, что должностное лицо не подтвердило законность происхождения наличных денежных средств на сумму более 26,1 млн грн.

Речь идет о Субботине Александре Сергеевиче, заведующем сектором по координации и контролю территориальных органов Государственной экологической инспекции Украины. В декларации он указал наличие денежных активов в размере 623 тыс. долларов США, что по курсу НБУ на конец 2024 года составляло 26 190 297 грн.

По объяснениям должностного лица, часть этих средств якобы происходила из сбережений его бабушки и была обнаружена им в гараже после наследования этого объекта недвижимости в 2021 году. Общая сумма найденных средств, по его словам, составила 653 тыс. долларов США.

В то же время НАПК отметило, что такие объяснения документально не подтверждены. Агентство установило, что официальные доходы бабушки и дедушки должностного лица не свидетельствуют о возможности накопления такой суммы. Также не были предоставлены документы, подтверждающие происхождение средств или факт их обнаружения в гараже.

Кроме того, НАПК учло, что до 1991 года на территории СССР существовали ограничения относительно обращения иностранной валюты.

В НАПК установили следующее:

Сведения трудовой книжки свидетельствуют о том, что бабушка субъекта декларирования в период с 1948 по 1984 годы работала на должностях, что не согласуется с реальной финансовой возможностью иметь доходы, которые, в свою очередь, были бы соразмерны для накопления денежных средств и могли быть в дальнейшем сбережены и переведены в иностранную валюту (при этом учитывая общие жизненные расходы и другие экономические факторы).

Также во время проведения полной проверки субъект декларирования сообщил о том, что его дедушка (умер 19.12.1989) при жизни вместе с бабушкой ездил по делам по территории бывшего СССР, где, в свою очередь, имел деловые отношения, поскольку с 1984 года его бабушка уволилась и занималась собственными делами. При этом субъект декларирования не сообщил Национальному агентству о трудовой деятельности в течение жизни своего дедушки, следовательно, эта информация отсутствует у Национального агентства. В то же время субъектом декларирования не предоставлены подтверждающие документы, которые свидетельствовали бы о занятии какой-либо иной оплачиваемой деятельностью на территориях бывшего СССР (бабушкой и дедушкой), что, в свою очередь, давало возможность им заработать денежные средства в размерах, которые, в свою очередь, являются достаточными для осуществления соответствующих накоплений, которые в дальнейшем могли быть переведены в долларовый эквивалент.

Более того, в периоды, о которых указывает субъект декларирования, на территории СССР были строго ограничены любые проявления «предпринимательской деятельности» (деловых отношений), за что, в свою очередь, была предусмотрена уголовная ответственность.

Таким образом, Национальное агентство считает, что бабушка и дедушка субъекта декларирования не имели реальной возможности осуществлять какие-либо валютные операции во время осуществления ими трудовой деятельности, поскольку до 1991 года на территории бывшего СССР обращение иностранной валюты среди граждан было запрещено.

Согласно статье 88 Уголовного кодекса РСФСР (1961 года), за нарушение правил о валютных операциях и спекуляции валютными ценностями предусматривалась уголовная ответственность. Эта норма полностью ограничивала обращение наличной иностранной валюты среди граждан СССР — обмен, покупка или хранение долларов США считались уголовно наказуемым деянием. Таким образом, до 24 августа 1991 года любое законное приобретение или обмен валютных средств были невозможны.

После провозглашения независимости Украины в 1991 году единственной денежной единицей оставался украинский карбованец, а валютный рынок только начал формироваться. Обмен карбованцев (которые фактически обесценивались ежемесячно) на доллары США был чрезвычайно ограниченным и экономически недоступным (при этом валюта гривна появилась только в 1996 году).

Учитывая вышеизложенное и то, что дедушка умер в 1989 году, НАПК пришло к выводу, бабушка субъекта декларирования имела законную возможность осуществлять валютные операции уже после провозглашения независимости Украины, поэтому накопление такой значительной суммы именно в долларах США в период 40-х – 80-х годов лишено правового основания.

Кроме того, в материалах полной проверки имеется копия завещания от 03.03.1992, подписанного бабушкой субъекта декларирования и удостоверенного государственным нотариусом Балдаковой И.О. (зарегистрировано в реестре под № 1-1802), в котором отсутствует информация (упоминание) о каких-либо денежных средствах, имевшихся у бабушки субъекта декларирования на дату составления завещания.

В то же время в иске в Ивано-Франковский окружной административный суд должностное лицо утверждало, что имеет оригиналы документов, подтверждающих принадлежность этих денег его покойной бабушке. Однако агентству он их не предоставил, объяснив, что перед началом полномасштабного вторжения передал папку со знакомому, который сейчас находится в США, а сами документы, по его словам, остались в разрушенном доме в Харькове либо были утрачены во время эвакуации вещей.

Оценив все комментарии, по результатам проверки НАПК пришло к выводу, что такие объяснения не нашли своего подтверждения. Досудебное расследование по делу осуществляет ГБР.

Установление признаков недостоверного декларирования не означает автоматического признания лица виновным — окончательное решение принимается по результатам расследования и судебного рассмотрения.

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