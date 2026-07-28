Военный умер от остановки сердца, но семье отказали в выплате из-за 0,52 промилле алкоголя в крови: что решил суд

Суд признал, что выявленные 0,52 промилле алкоголя в крови не являются достаточным основанием для отказа семье военнослужащего в выплате, если смерть наступила из-за заболевания сердца.

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Львовский окружной административный суд пришел к выводу, что сам по себе факт обнаружения 0,52‰ этилового спирта в крови умершего военнослужащего не является достаточным основанием для отказа членам его семьи в назначении единовременной денежной помощи. Для применения исключений, предусмотренных статьей 16-4 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», необходимо установить, что смерть стала следствием действий, совершенных военнослужащим в состоянии алкогольного опьянения.

Жена и мать умершего старшего сержанта обжаловали решение комиссии Министерства обороны Украины, которая отказала им в назначении единовременной денежной помощи. Суд признал такой отказ противоправным, отменил соответствующее решение комиссии и обязал Министерство обороны повторно рассмотреть заявления истцов с учетом правовых выводов, изложенных в решении суда.

Обстоятельства дела

Старший сержант Вооруженных Сил Украины проходил военную службу и принимал непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины в Донецкой области. В феврале 2024 года он умер в месте временного расположения подразделения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть наступила вследствие острой недостаточности кровообращения, вызванной острой ишемической болезнью сердца. Военно-врачебная комиссия, служебное расследование и командование воинской части установили, что смерть связана с прохождением военной службы.

Во время судебно-токсикологического исследования в крови военнослужащего обнаружили 0,52‰ этилового спирта, что, согласно заключению эксперта, могло свидетельствовать о легкой степени алкогольного опьянения. Вместе с тем экспертиза определила непосредственной причиной смерти острую недостаточность кровообращения, вызванную острой ишемической болезнью сердца, а служебное расследование не установило неправомерных действий военнослужащего, связанных с наступлением его смерти.

Несмотря на это комиссия Министерства обороны Украины отказала семье в назначении единовременной денежной помощи. Комиссия исходила из того, что пребывание военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения во время исполнения обязанностей военной службы может свидетельствовать об административном правонарушении, предусмотренном статьей 172-20 КоАП Украины, а статья 16-4 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» исключает назначение помощи, если смерть является следствием административного правонарушения или действий, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Позиция суда

Суд не согласился с таким подходом.

Он отметил, что статья 16-4 Закона предусматривает отказ в назначении единовременной денежной помощи только тогда, когда смерть является следствием совершения военнослужащим уголовного или административного правонарушения либо действий, совершенных в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

По мнению суда, сам по себе факт пребывания военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения на момент наступления смерти не является основанием для отказа в назначении и выплате единовременной денежной помощи членам его семьи. Для применения этой нормы необходимо установить причинно-следственную связь между действиями военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения и его смертью.

Исследовав материалы дела №380/17366/25, суд установил, что смерть военнослужащего наступила вследствие острой недостаточности кровообращения, вызванной острой ишемической болезнью сердца, и была связана с прохождением военной службы. Военно-врачебная комиссия подтвердила эту причинную связь, а служебное расследование не установило неправомерных действий военнослужащего, связанных с наступлением его смерти. Вместе с тем материалы дела не содержат надлежащих и достаточных доказательств того, что именно пребывание военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения либо административное правонарушение стали причиной его смерти. Следовательно, причинно-следственная связь между наличием 0,52‰ этилового спирта в крови и смертью военнослужащего отсутствует.

Суд также сослался на правовые выводы Верховного Суда, изложенные, в частности, в постановлениях от 11 апреля 2018 года по делу №802/1869/17-а, от 4 марта 2020 года по делу №813/2071/17, от 15 июня 2022 года по делу №826/4813/18, от 29 июня 2022 года по делу №640/6477/19 и от 9 сентября 2025 года по делу №240/5502/24, согласно которым для отказа в выплате недостаточно лишь установить факт пребывания военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения — необходимо доказать, что именно смерть стала следствием его действий, совершенных в таком состоянии.

Что решил суд

Суд частично удовлетворил иск.

Он признал противоправным и отменил решение комиссии Министерства обороны Украины об отказе в назначении единовременной денежной помощи жене и матери умершего военнослужащего, а также обязал Министерство обороны повторно рассмотреть вопрос о назначении и выплате этой помощи с учетом выводов суда.

Вместе с тем суд не обязал Министерство обороны непосредственно назначить и выплатить помощь. Суд отметил, что ответчик еще не определял размер выплаты и не проверял, имеются ли другие члены семьи, которые также могут иметь право на ее получение. Именно поэтому надлежащим способом защиты нарушенного права суд признал повторное рассмотрение вопроса уполномоченным органом с принятием нового решения с учетом выводов, изложенных в судебном решении.

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