  1. В Украине

В Черновицкой области вооруженный мужчина ранил двух полицейских и скрылся в лесу: продолжается спецоперация

09:23, 28 июля 2026 125
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во время следственных действий 54-летний мужчина открыл огонь из охотничьего ружья, ранил двух правоохранителей и скрылся в лесном массиве.
В Черновицкой области вооруженный мужчина ранил двух полицейских и скрылся в лесу: продолжается спецоперация
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черновицкой области полиция разыскивает 54-летнего мужчину, который во время проведения следственных действий открыл огонь по правоохранителям и ранил двух полицейских.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел 28 июля около 07:45 в селе Иживцы Черновицкого района. Сотрудники полиции прибыли по месту жительства местного жителя для проведения следственных действий в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием).

По данным правоохранителей, во время проведения процессуальных действий мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону полицейских, после чего скрылся в направлении лесного массива.

В результате стрельбы двое правоохранителей получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Для установления местонахождения и задержания вооруженного мужчины на территории Черновицкой области введена специальная полицейская операция. К поисковым мероприятиям привлечены необходимые силы и средства полиции.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и в случае получения какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого или обнаружения подозрительного лица немедленно сообщать на спецлинию «102». Самостоятельно предпринимать попытки задержать вооруженного мужчину не следует.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные и розыскные мероприятия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция оружие патрульная полиция

Популярные новости

Мужчину задержали во время отдыха, а на следующий день мобилизовали: суд выявил нарушения при прохождении ВВК

Мужчину задержали во время отдыха, а на следующий день мобилизовали: суд выявил нарушения при прохождении ВВК

08:33, 27 июля 2026 11k
Предельный возраст военной службы могут снизить с 60 до 55 лет: украинцы требуют пересмотреть законодательство

Предельный возраст военной службы могут снизить с 60 до 55 лет: украинцы требуют пересмотреть законодательство

15:22, 27 июля 2026 6k
Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

16:01, 26 июля 2026 14k
Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

17:13, 26 июля 2026 11k
Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

17:49, 26 июля 2026 9k
НАПК проверило декларацию должностного лица БЭБ Зазулинского, который нашел 533 тысячи евро «в сейфе отца»

НАПК проверило декларацию должностного лица БЭБ Зазулинского, который нашел 533 тысячи евро «в сейфе отца»

14:19, 27 июля 2026 4k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Налоговые последствия попаданий БПЛА: НДС и налог на прибыль при ликвидации активов

ДПС разъяснила, как бизнесу списать имущество, уничтоженное войной, без лишних налогов

Верховный Суд объяснил, когда ГМС может принять декларацию об отказе от гражданства РФ

Сам факт прекращения работы российских дипломатических учреждений в Украине недостаточно для подачи декларации об отказе от гражданства РФ – Верховный Суд определил обязательное условие.

Медицинский каннабис легален уже 2 года, но доступ к нему по-прежнему ограничен: почему пациенты до сих пор не могут легко получить лечение

Медицинский каннабис в Украине легализовали, однако пациенты по-прежнему сталкиваются с дефицитом препаратов и бюрократическими барьерами: что обсуждали на круглом столе.

Решение ВЛК не всегда обязательно: что нужно знать военным перед прохождением оценки функционирования

Отсутствие постановления военно-врачебной комиссии не лишает военнослужащего права пройти оценку повседневного функционирования, однако может повлиять на определение причины инвалидности и объем государственных гарантий.

Передача ФСБ координат мест дислокации ВСУ является оконченным составом государственной измены независимо от последующего поражения объектов — ВС

Добровольная передача представителю государства-агрессора сведений о местах дислокации украинских войск является оконченным составом государственной измены независимо от того, были ли впоследствии поражены соответствующие объекты.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]