В Черновицкой области вооруженный мужчина ранил двух полицейских и скрылся в лесу: продолжается спецоперация

Во время следственных действий 54-летний мужчина открыл огонь из охотничьего ружья, ранил двух правоохранителей и скрылся в лесном массиве.

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В Черновицкой области полиция разыскивает 54-летнего мужчину, который во время проведения следственных действий открыл огонь по правоохранителям и ранил двух полицейских.

Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел 28 июля около 07:45 в селе Иживцы Черновицкого района. Сотрудники полиции прибыли по месту жительства местного жителя для проведения следственных действий в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием).

По данным правоохранителей, во время проведения процессуальных действий мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону полицейских, после чего скрылся в направлении лесного массива.

В результате стрельбы двое правоохранителей получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Для установления местонахождения и задержания вооруженного мужчины на территории Черновицкой области введена специальная полицейская операция. К поисковым мероприятиям привлечены необходимые силы и средства полиции.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и в случае получения какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого или обнаружения подозрительного лица немедленно сообщать на спецлинию «102». Самостоятельно предпринимать попытки задержать вооруженного мужчину не следует.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные и розыскные мероприятия.

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