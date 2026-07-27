Пенсионный фонд не платит после решения суда: как получить пенсионные выплаты без оговорок об отсутствии ассигнований

Пенсионный фонд продолжает саботировать выплаты, ссылаясь на отсутствие средств и постановление № 821, но выход есть — судебный контроль, персональные штрафы должностным лицам и изменение способа и порядка исполнения решения на прямое взыскание средств.

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Выигранный суд против Пенсионного фонда сегодня — это всего лишь 50% успеха. Остальные 50% — это изнурительная борьба за реальные деньги, которые ПФУ годами отказывается платить, прикрываясь Постановлением № 821 и пустыми счетами. Практика административных судов демонстрирует изменение подхода к контролю за исполнением решений Пенсионным фондом. Суды все чаще признают, что сам по себе перерасчет пенсии не означает исполнение решения, и отказываются принимать формальные отчеты ПФУ, применяют персональные штрафы к руководителям органов Фонда и меняют способ исполнения решений на взыскание конкретных сумм. Именно такие процессуальные механизмы сегодня наиболее эффективны для пенсионеров, которые стремятся не только выиграть суд, но и реально получить присужденные средства.

Сейчас Пенсионный фонд Украины накопил уже более 97 миллиардов гривен долгов по судебным решениям, и его основная стратегия остается неизменной — произвести формальный перерасчет в базе данных и годами ждать бюджетных назначений.

Однако, как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», Шестой апелляционный административный суд по делу № 320/51895/25 признал пункты 1, 2, 3 пресловутого Постановления № 821 противоправными и недействительными. Верховный Суд определением от 21 июля открыл кассационное производство по делу о законности этого Постановления.

Кабмин пытается сохранить механизм выплат, введенный Постановлением № 821, то есть в зависимости от наличия ассигнований. Однако пока Верховный Суд отказал Правительству в приостановлении действия решений предыдущих инстанций. Это означает, что на время кассационного пересмотра Постановление № 821 остается недействующим, а пенсионеры имеют полное право требовать выплат в общем порядке, не дожидаясь мифических очередей.

Судебный контроль

Судебный контроль является формой превентивного воздействия на должника. Согласно ст. 382 КАС Украины, суд может обязать ПФУ подать отчет об исполнении решения.

Кейс № 420/24997/23 по иску пенсионера к Главному управлению Пенсионного фонда Украины является показательным примером длительной борьбы за реальное исполнение судебного решения в условиях системного сопротивления пенсионных органов.

Истец обратился в суд с требованием признать противоправной бездеятельность ГУ ПФУ по расчету и выплате его пенсии, начиная с 1 февраля 1998 года, с учетом индексации и многочисленных постановлений Кабинета Министров Украины (КМУ). Суд обязал фонд произвести полный перерасчет и выплату пенсии, включая индексацию и компенсацию потери части доходов.

В рамках судебного контроля ГУ ПФУ подало отчет, в котором признало наличие задолженности перед пенсионером, общая сумма долга составила 641 774,75 грн.

Несмотря на проведение расчета, фактические выплаты были частичными: в конце 2025 года было выплачено всего 19 445,52 грн, а в течение января-апреля 2026 года — по 2 361 грн ежемесячно. Остальную часть долга ПФУ внес во внутренний реестр, ссылаясь на отсутствие бюджетных ассигнований и положения Постановления КМУ № 821.

Одесский окружной административный суд сначала принял отчет фонда, посчитав меры руководителя ГУ ПФУ достаточными. Однако апелляционный суд этот вывод отменил, сформулировав иные юридические позиции.

В очередной раз в судебном решении было подчеркнуто, что сам по себе перерасчет — это не исполнение. Исполнение считается завершенным только после фактической выплаты начисленных средств взыскателю.

Длительное отсутствие надлежащего бюджетного финансирования не может служить правовым основанием для освобождения должника от обязанности исполнения решения, вступившего в законную силу.

Право на суд было бы иллюзорным, если бы внутренняя правовая система допускала неисполнение окончательного решения в ущерб одной из сторон (ссылка на практику ЕСПЧ «Горнсби против Греции»).

Хотя апелляционный суд отказал в принятии отчета ПФУ из-за невыплаты средств, он решил не налагать штраф на руководителя ГУ ПФУ. Суд установил, что руководитель предпринял «зависящие от него действия» — в частности, направлял запросы в центральный аппарат ПФУ о выделении средств, что согласно ч. 5 ст. 382-3 КАСУ может быть основанием для освобождения от штрафа.

Штрафные санкции против руководства ПФУ

Статья 382-3 КАСУ предусматривает наложение на руководителя органа штрафа от 20 до 40 прожиточных минимумов (от 60 560 грн) за неисполнение решения или отказ в принятии отчета.

Административное дело № 639/3600/17 является еще одним примером судебного контроля и наложения персональных штрафов на руководство государственных органов из-за длительного неисполнения решений по перерасчету пенсии.

Истец обратился в суд с иском к органам ПФУ, Налоговой службе и Гоструда с требованиями признать противоправным отказ ПФУ в перерасчете пенсии на основании справки о заработной плате.

Районный суд частично удовлетворил иск, признал отказ ПФУ незаконным и обязал орган осуществить перерасчет, апелляционный суд отменил решение первой инстанции и принял новое, уточнив период перерасчета.

Из-за игнорирования ПФУ решений суда истец инициировал судебный контроль. Суд установил 30-дневный срок для подачи отчета об исполнении.

Далее суд первой инстанции ошибочно принял и утвердил отчеты ГНС и ПФУ, несмотря на возражения истца. Апелляционный административный суд отменил определение о принятии отчетов, признав их не подтверждающими реального исполнения, и прибег к крайним мерам.

На руководителя ГУ ГНС был наложен штраф в размере 60 560 грн, на руководителя ГУ ПФУ также наложен штраф в размере 60 560 грн.

Согласно закону, 50% суммы каждого штрафа (по 30 280 грн) взыскано непосредственно в пользу истца, остальные 50% — в Государственный бюджет.

Поскольку штрафы не были уплачены, истец подал новое заявление об установлении контроля уже за уплатой этих штрафов.

Дело № 639/3600/17 подтверждает, что суды апелляционной инстанции имеют полномочия не только отклонять отчеты органов власти, но и налагать значительные персональные финансовые санкции в случае доказывания факта «формального» исполнения решений без фактической выплаты средств или выдачи необходимых документов.

Изменение способа исполнения

Когда ПФУ годами заявляет об отсутствии денег, действенным механизмом является изменение способа исполнения решения (ст. 378 КАСУ).

Кейс Второго апелляционного административного суда по делу № 480/2596/25 демонстрирует переход от пассивного ожидания выплат к активному механизму взыскания средств через изменение способа исполнения решения.

Истец обратился в суд из-за отказа ГУ Пенсионного фонда Украины в Сумской области провести надлежащую индексацию пенсии. Суд признал бездействие ПФУ противоправным и обязал произвести перерасчет и выплату пенсии с 06.10.2024 (с применением коэффициента 1,0796) и с 01.03.2025 (с применением коэффициентов 1,0796 и 1,115). Решение вступило в законную силу 09.09.2025 после апелляционного пересмотра.

Несмотря на то, что 10.10.2025 суд установил судебный контроль, ПФУ исполнил решение лишь частично. Фонд провел перерасчет, по которому общая сумма задолженности за период с 06.10.2024 по 30.11.2025 составила 5 965,22 грн.

Ссылаясь на Постановление КМУ № 821, ПФУ выплатил только 2 186,87 грн, заявив, что остальная сумма будет уплачена при наличии бюджетных назначений.

Важным этапом этого дела стало определение суда, которым был изменен способ исполнения судебного решения. Именно это процессуальное решение существенно повлияло на дальнейший ход исполнительного производства и фактически изменило юридический статус долга. Суд удовлетворил заявление исполнительной службы и изменил способ и порядок исполнения решения: вместо «обязать перерассчитать и выплатить» суд постановил «взыскать» с ГУ ПФУ в пользу истца сумму 3 778,35 грн.

Изменение способа на взыскание означает, что дело не предусматривает добровольного исполнения Фондом и переходит к процедуре бесспорного списания средств органами Казначейства.

Для реального получения денег пенсионеру стоит требовать не просто отчетов о перерасчете, а именно изменения способа исполнения решения на взыскание конкретной суммы, что позволяет органам Казначейства списывать средства со счетов ПФУ без согласия последнего.

Почему изменение способа исполнения настолько важно

Пока суд только обязывает Пенсионный фонд провести перерасчет и осуществить выплату, исполнение решения зависит от действий самого должника. После изменения способа исполнения решения суд определяет конкретную сумму, подлежащую взысканию. Это открывает возможность бесспорного списания средств органами Государственной казначейской службы.

Обоснование отказами об отсутствии ассигнований

Суды ссылаются на практику ЕСПЧ по делу «Горнсби против Греции», отмечая, что право на суд было бы иллюзорным, если бы внутренняя система позволяла игнорировать окончательные решения.

Хотя Бюджетный кодекс запрещает принятие обязательств без ассигнований, Конституция (ст. 129-1) и КАС Украины (ст. 370) ставят обязательность судебного решения выше ведомственных росписей.

В деле № 420/24997/23 суд подчеркнул: длительное отсутствие финансирования не может быть основанием для освобождения от обязанности исполнения.

Вывод

Ситуация с выплатами ПФУ в 2026 году находится в фазе критического перелома. Государство пока не может использовать Постановление № 821 как универсальную защиту.

Судебный контроль — это не просто формальность, а единственный действенный механизм реализации права на социальную защиту в условиях, когда государственный орган выбирает путь саботажа. Отсутствие ассигнований — это проблема государства, а не гражданина, защитившего свое право в суде.

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