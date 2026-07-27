Италия может пересмотреть правила получения гражданства: Суд ЕС рассмотрит дело

Суд ЕС проверит, законно ли Италия ограничила право на получение гражданства по происхождению.

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Получить итальянский паспорт по происхождению в ближайшее время может стать значительно сложнее. Конституционный суд Италии передал в Суд Европейского Союза вопрос о законности новых ограничений, которые правительство ввело для потомков итальянцев. Европейский суд должен определить, соответствует ли праву ЕС применение новых правил к людям, родившимся еще до вступления закона в силу. При этом сам закон пока продолжает действовать.

Конституционный суд Италии обратился в Суд ЕС

Конституционный суд Италии обнародовал постановление от 9 июня, которым приостановил рассмотрение дел об оспаривании нового законодательства о гражданстве и передал соответствующие вопросы на рассмотрение Суда Европейского Союза.

Спор касается Закона №74/2025, известного как «декрет Таяни» (Tajani Decree). Документ был принят правительством премьер-министра Джорджи Мелони в марте 2025 года, а затем утвержден парламентом.

Новый закон кардинально изменил прежнюю систему получения гражданства по происхождению. Если ранее законодательство не устанавливало поколенческих ограничений для потомков итальянцев, то теперь заявители должны доказать более тесную связь с Италией и соответствовать новым критериям.

Почему Конституционный суд изменил свою позицию

Решение стало неожиданным, поскольку еще в апреле Конституционный суд Италии отказался передавать аналогичный вопрос в Суд ЕС. Тогда судьи пришли к выводу, что существующей судебной практики достаточно для оценки соответствия нового закона европейскому праву.

Однако после поступления новых обращений от судов городов Мантуя и Кампобассо Конституционный суд пересмотрел свой подход. Он приостановил производство по делам и направил запрос в Суд ЕС в Люксембурге.

Что будет проверять Суд Европейского Союза

Ключевым вопросом станет соответствие праву ЕС статьи 3-bis нового закона.

Суд должен определить, совместимо ли с законодательством Европейского Союза положение, согласно которому лица, родившиеся за пределами Италии, в том числе до вступления закона в силу, считаются никогда не приобретавшими итальянское гражданство, если они не подпадают под исключения, установленные новыми правилами.

Поскольку граждане Италии автоматически являются гражданами Европейского Союза, решение по этому делу может повлиять не только на вопросы национального, но и европейского гражданства.

Закон пока остается действующим

Передача дела в Суд ЕС не означает автоматической отмены нового закона.

Закон №74/2025 продолжает действовать, а все судебные процессы по вопросам гражданства не прекращаются автоматически. Каждый итальянский суд будет самостоятельно решать, продолжать ли рассмотрение конкретного дела или приостановить его до вынесения решения Судом ЕС.

Кассационный суд принял отдельное решение

Отдельно в мае Верховный суд Италии, который обеспечивает единообразное применение законодательства, принял решение относительно процедур оформления гражданства.

Суд постановил, что лица, добивающиеся признания итальянского гражданства, могут обращаться в суд не только после официального отказа или затягивания рассмотрения заявления, но и тогда, когда административные препятствия вообще не позволяют подать документы.

Также Верховный кассационный суд подтвердил, что по прежнему законодательству гражданство по происхождению не предоставлялось государством, а признавалось существующим с рождения. При этом вопрос конституционности или обратного действия статьи 3-bis суд тогда не рассматривал.

Когда ожидать окончательного решения

Помимо рассмотрения дела в Суде Европейского Союза, Верховный кассационный суд Италии еще должен определить, как новый закон применяется во времени и может ли он распространяться на людей, которые в соответствии с прежней судебной практикой считались гражданами Италии с рождения.

До принятия этих решений Закон №74/2025 будет оставаться действующим. При этом разные суды могут по-разному решать, продолжать ли рассмотрение дел или приостанавливать их до появления позиции Суда Европейского Союза. Именно поэтому окончательная судьба новых правил относительно гражданства по происхождению пока остается неопределенной.

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