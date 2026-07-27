В Одесской области пьяный мужчина с пистолетом пришел в школу забрать сына — его будут судить

Фигурант ранее уже попадал в поле зрения полиции: он не раз привлекался к административной ответственности.

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В Белгороде-Днестровском Одесской области мужчина пришел в начальную школу забрать сына после уроков в состоянии опьянения и со оружием. Полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Инцидент произошел в конце апреля этого года днем. По данным следствия, 50-летний местный житель пришел в учебное заведение за ребенком, однако учительница, заметив признаки алкогольного опьянения, отказалась отдавать мальчика отцу.

После этого мужчина начал конфликтовать, демонстрировать пистолет и угрожать. Работники школы вместе с инспектором службы образовательной безопасности приняли меры, чтобы защитить детей, находившихся в учреждении.

На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа. Правоохранители задержали мужчину и изъяли оружие. Согласно заключению экспертов, изъятый предмет является короткоствольным гладкоствольным огнестрельным оружием.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Во время проверки также выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности, в частности за управление транспортом в нетрезвом состоянии и домашнее насилие.

На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 99 840 гривен. Мужчина воспользовался этой возможностью.

Сейчас ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением огнестрельного оружия, а также по ч. 1 ст. 263 УКУ — незаконное приобретение, хранение и ношение оружия без разрешения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве правоохранители задержали мужчину, который устроил конфликт в супермаркете и произвел выстрел в сторону сотрудника охраны. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и использовал пневматический пистолет. Инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Северной в Оболонском районе Киева.

Правоохранители установили, что 35-летний киевлянин в нетрезвом состоянии зашел в магазин и начал провоцировать конфликт с работниками. Во время ссоры мужчина достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону охранника.