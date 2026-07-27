Акита покусала соседского спаниеля: суд заставил владелицу заплатить более 20 тысяч гривен

Стрыйский горрайонный суд Львовской области взыскал с владелицы собаки 20 650 грн материального ущерба в пользу владельцев спаниеля, пострадавшего от нападения ее американской акины, признав документально подтвержденные расходы на лечение подлежащими возмещению.

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Стрыйский горрайонный суд Львовской области рассмотрел гражданское дело № 456/1749/26 о возмещении материального ущерба, причиненного вследствие нападения домашней собаки на другое домашнее животное. Суд исследовал, подлежат ли возмещению расходы владельцев собаки на ее лечение, а также могут ли быть взысканы другие заявленные ими расходы.

Обстоятельства дела

Истцы обратились в суд с требованием взыскать с владелицы собаки породы «американская акита» 21 954 грн материального ущерба и судебные расходы. Они указали, что ответчица является их соседкой, а ее собака 25 декабря 2025 года покусала принадлежащую им собаку породы «спаниель».

Ранее постановлением Стрыйского горрайонного суда Львовской области от 17 февраля 2026 года ответчица была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 154 КУоАП, однако освобождена от административной ответственности с ограничением устным замечанием.

Истцы указывали, что вследствие нападения были вынуждены неоднократно обращаться в ветеринарную клинику, оплачивать лечение, медикаменты и ветеринарные процедуры. Общая сумма расходов на лечение, по их расчетам, составила 20 650 грн. Кроме того, они просили возместить 1304 грн расходов на поездку на такси в ветеринарную клинику. Всего к взысканию было заявлено 21 954 грн материального ущерба.

Ответчица отзыв на иск не подала и повторно не явилась в суд, хотя была надлежащим образом уведомлена о рассмотрении дела. В связи с этим дело было рассмотрено заочно в соответствии со статьей 280 ГПК Украины.

Позиция и выводы суда

Суд установил, что факт нападения собаки ответчицы на собаку истцов уже был подтвержден постановлением суда по делу об административном правонарушении. В соответствии с частью шестой статьи 82 ГПК Украины такое постановление, вступившее в законную силу, является обязательным для суда при рассмотрении гражданского дела лишь в части установления факта совершения соответствующих действий и того, что они были совершены именно этим лицом. Следовательно, вина ответчицы в причинении ущерба повторному доказыванию не подлежала.

Суд отметил, что в соответствии со статьей 180 ГК Украины животные являются особым объектом гражданских прав, на который распространяется правовой режим вещи. Поэтому домашняя собака является имуществом ее владельца, а ущерб, причиненный такому имуществу, подлежит возмещению по общим правилам деликтной ответственности.

Применяя положения статьи 1166 ГК Украины, суд подчеркнул, что ущерб, причиненный имуществу физического лица, возмещается в полном объеме лицом, которое его причинило. При этом гражданское законодательство предусматривает презумпцию вины причинителя ущерба, то есть ответчик должен доказать отсутствие своей вины. Суд также сослался на правовой вывод Верховного Суда, изложенный в постановлении от 14 февраля 2018 года по делу № 686/10520/15-ц, согласно которому неопровергнутая презумпция вины является юридическим основанием для возложения обязанности по возмещению ущерба.

Кроме того, суд обратил внимание на требования статьи 9 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения» и Правил содержания домашних и сельскохозяйственных животных на территории Стрыйской городской территориальной громады. Владелец домашнего животного обязан обеспечивать безопасность людей, других животных и имущества, осуществлять непосредственный контроль за поведением животного и не оставлять его без присмотра. Правила также предусматривают обязанность выгуливать собак в общественных местах на поводке, а для опасных пород — еще и в наморднике.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что документально подтвержденными являются расходы истцов на лечение собаки в сумме 20 650 грн. Вместе с тем требование о возмещении 1304 грн расходов на такси удовлетворению не подлежит, поскольку представленный счет не содержал конечного пункта назначения поездки и не подтверждал факт ее оплаты.

Также суд отказал во взыскании 2500 грн расходов на профессиональную юридическую помощь, поскольку истцы не предоставили надлежащих доказательств того, что эти расходы были понесены именно по данному делу, а также не подтвердили их размер соответствующими документами.

Отдельно суд разрешил вопрос судебных расходов. Поскольку ответчица является лицом с инвалидностью I группы и в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе» освобождена от его уплаты, суд не имел правовых оснований взыскивать с нее судебный сбор в пользу истцов. Уплаченный истцами судебный сбор в сумме 1252,13 грн суд постановил компенсировать за счет государства в соответствии с частью шестой статьи 141 ГПК Украины.

По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил иск и взыскал с ответчицы в пользу истцов 20 650 грн материального ущерба, причиненного расходами на лечение собаки. В остальной части исковых требований суд отказал.

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