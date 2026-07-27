Поезда могут задерживаться на минуту — в киевском метро хотят ввести минуту молчания

Инициатива предусматривает специальные аудиообъявления, информацию на экранах и возможную краткую остановку поездов на станциях.

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В столице предлагают ежедневно в 09:00 проводить общенациональную минуту молчания на всех станциях Киевского метрополитена. Инициатива предусматривает аудиообъявления, визуальные сообщения для пассажиров и, по возможности, краткую задержку отправления поездов, находящихся на станциях в это время.

Инициатива по почте памяти в метро

На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция №14412 с предложением ввести проведение общенациональной минуты молчания на станциях Киевского метрополитена.

Автор обращения отмечает, что ежедневно в 09:00 в Украине проходит общенациональная минута молчания в память о погибших защитниках и защитницах Украины, а также всех гражданских жертвах российской агрессии.

В то же время Киевский метрополитен является одним из крупнейших общественных пространств столицы, которым ежедневно пользуются сотни тысяч людей. Из-за нахождения в пути или отсутствия мобильной связи на отдельных участках метро многие пассажиры не имеют возможности получить напоминание о начале минуты молчания.

Что предлагается

В петиции предлагается ввести единый порядок проведения минуты молчания на всех станциях Киевского метрополитена.

В частности, автор инициативы предлагает:

ежедневно в 09:00 транслировать на всех станциях специальное аудиообъявление с призывом присоединиться к общенациональной минуте молчания;

обеспечить визуальное информирование пассажиров о начале и окончании минуты молчания, в частности путем отображения соответствующего сообщения, обратного отсчета или иного доступного способа там, где это технически возможно;

по возможности задерживать на одну минуту отправление поездов, находящихся на станции в 09:00;

не вводить никаких дополнительных ограничений для поездов, находящихся в движении между станциями, чтобы не нарушать требования безопасности и непрерывность работы метрополитена.

Автор объяснил цель инициативы

По мнению автора обращения, реализация такого формата не потребует существенных изменений в работе метро, но позволит сотням тысяч пассажиров ежедневно одновременно почтить память погибших без создания рисков для безопасности движения и без существенного влияния на график перевозок.

В тексте петиции также отмечается, что минута молчания — это не только символический жест, но и ежедневное проявление благодарности и уважения к тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины.

Автор считает, что Киев как столица должен быть примером достойного почтения памяти павших, а Киевский метрополитен — местом, где эта традиция будет объединять жителей и гостей города.

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