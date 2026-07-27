Поїзди можуть затримувати на хвилину – у метро Києва хочуть запровадити хвилину мовчання

Ініціатива передбачає спеціальні аудіоповідомлення, інформацію на екранах і можливу коротку зупинку поїздів на станціях.

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У столиці пропонують щодня о 09:00 проводити загальнонаціональну хвилину мовчання на всіх станціях Київського метрополітену. Ініціатива передбачає аудіооголошення, візуальні повідомлення для пасажирів та, за можливості, коротку затримку відправлення поїздів, які перебувають на станціях у цей час.

Ініціатива щодо вшанування пам’яті у метро

На сайті Київської міської ради зареєстровано петицію №14412 із пропозицією запровадити проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на станціях Київського метрополітену.

Автор звернення зазначає, що щодня о 09:00 в Україні проходить загальнонаціональна хвилина мовчання на вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць України, а також усіх цивільних жертв російської агресії.

Водночас Київський метрополітен є одним із найбільших громадських просторів столиці, яким щодня користуються сотні тисяч людей. Через перебування в дорозі або відсутність мобільного зв’язку на окремих ділянках метро багато пасажирів не мають можливості отримати нагадування про початок хвилини мовчання.

Що пропонується

У петиції пропонується запровадити єдиний порядок проведення хвилини мовчання на всіх станціях Київського метрополітену.

Зокрема, автор ініціативи пропонує:

щодня о 09:00 транслювати на всіх станціях спеціальне аудіооголошення із закликом долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання;

забезпечити візуальне інформування пасажирів про початок і завершення хвилини мовчання, зокрема шляхом відображення відповідного повідомлення, зворотного відліку або іншого доступного способу там, де це технічно можливо;

за можливості затримувати на одну хвилину відправлення поїздів, які перебувають на станції о 09:00;

не запроваджувати жодних додаткових обмежень для поїздів, що перебувають у русі між станціями, щоб не порушувати вимоги безпеки та безперервність роботи метрополітену.

Автор пояснив мету ініціативи

На думку автора звернення, реалізація такого формату не потребуватиме суттєвих змін у роботі метро, але дасть змогу сотням тисяч пасажирів щодня одночасно вшанувати пам’ять загиблих без створення ризиків для безпеки руху та без істотного впливу на графік перевезень.

У тексті петиції також наголошується, що хвилина мовчання є не лише символічним жестом, а й щоденним проявом вдячності та поваги до тих, хто віддав життя за свободу й незалежність України.

Автор вважає, що Київ як столиця має бути прикладом гідного вшанування пам’яті полеглих, а Київський метрополітен — місцем, де ця традиція об’єднуватиме мешканців і гостей міста.

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