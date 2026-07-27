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Сергій Корецький розкритикував виконання планів стійкості та встановив міністерствам жорсткий дедлайн

18:23, 27 липня 2026 119
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До кінця тижня міністерства мають пояснити, що вже зроблено, де виникли ризики та які напрями потребують термінового посилення.
Сергій Корецький розкритикував виконання планів стійкості та встановив міністерствам жорсткий дедлайн
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Прем’єр-міністр Сергій Корецький провів нараду за участю представників відповідальних міністерств і служб через незадовільне виконання планів стійкості.

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За словами Корецького, до кінця тижня він очікує отримати повну інформацію щодо кожного напряму, зокрема про вже виконану роботу, найбільші ризики та сфери, які потребують термінового посилення.

«Критично важливо чітко усвідомлювати наявні прогалини та недопрацювання і шляхи вирішення. Контроль за виконанням планів буде постійним», — наголосив прем’єр-міністр.

Очільник уряду також повідомив, що наступним етапом стане розширене засідання за участю керівників обласних військових адміністрацій та керівників державних компаній, на якому обговорять стан виконання планів стійкості та подальші кроки.

Як раніше повідомлялося ПрезидентВолодимир Зеленський заявив, що незадоволений темпами виконання планів стійкості в регіонах напередодні опалювального сезону. За його словами, одним із пріоритетних завдань нового міністра з питань відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника має стати посилення підготовки країни до зими.

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уряд Кабінет Міністрів України

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