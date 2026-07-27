Чи збережуть у Харкові безкоштовний проїзд в комунальному транспорті — відповідь Ігоря Терехова

Ігор Терехов повідомив, що буде з ціною на проїзд у комунальному транспорті Харкова.

Фото: zn.ua

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Міська влада Харкова наразі планує зберегти безкоштовний проїзд у комунальному транспорті — в метрополітені, в автобусах, в тролейбусах і в трамваях. Про це заявив мер міста Ігор Терехов в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Важко? Так, важко, але це необхідно. Бо людина, яка отримує 3,5 тисячі гривень пенсії і крапка, вона ж не може сьогодні дозволити собі дуже багато речей. І взагалі, наш метрополітен – це основне укриття, як можна брати кошти за це.

І хто б що не казав, хто б якось не критикував, спитайте людей, потрібно це чи не потрібно. Я вважаю – і моє глибоке переконання, і я буду стояти на цьому – доки є у нас такі можливості, ми будемо мати безкоштовний проїзд», — сказав він.

За словами Терехова, після війни влада міста буде бачити, як зробити так, щоб для харків’ян, які пережили жахи війни, був безкоштовний проїзд.

«Будемо намагатися. Я бачу, що сьогодні, і це об’єктивно, зростають ціни на енергоносії, зростають ціни на транспорт.

Скажіть мені, будь ласка, як людина, яка отримує 3,5 тисячі гривень на місяць, може дозволити собі проїзд за 30 гривень? Скільки ж вона наїздить? Чи потрібно, щоб вона пішки ходила? Ну ми що, нелюди?», — додав він.

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