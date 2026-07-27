Верховний Суд відповів, чи можна скасувати розлучення після смерті військового: справа стосувалася 15 млн грн

КЦС скасував ухвалу апеляційного суду, яка відкривала колишній дружині можливість претендувати на 15 млн грн одноразової допомоги після загибелі військовослужбовця.

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Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду скасував ухвалу апеляційного суду, який прийняв відмову від позову про розірвання шлюбу вже після того, як рішення про розлучення набрало законної сили, а колишній чоловік загинув під час військової служби. Верховний Суд дійшов висновку, що апеляційний суд не врахував юридичні наслідки набрання рішенням законної сили, смерть відповідача та обставини, які свідчили про недобросовісне використання процесуальних прав. Справу направлено до апеляційного суду для продовження розгляду.

Водночас Верховний Суд визнав, що Міністерство оборони України мало право на касаційне оскарження ухвали апеляційного суду, оскільки її наслідки могли безпосередньо вплинути на реалізацію міністерством повноважень щодо вирішення питання про призначення одноразової грошової допомоги членам сім’ї загиблого військовослужбовця.

Після розлучення колишній чоловік загинув під час військової служби

У січні 2022 року дружина звернулася до суду з позовом про розірвання шлюбу, зазначивши, що сімейні відносини фактично припинилися, а чоловік не погоджується розірвати шлюб у позасудовому порядку.

У травні 2022 року Сарненський районний суд задовольнив позов. Жодна зі сторін це рішення не оскаржила, тому в червні 2022 року воно набрало законної сили. Відповідно до статті 114 Сімейного кодексу саме з цього моменту шлюб вважається припиненим.

Після цього колишній чоловік, який проходив військову службу у Збройних Силах України, помер.

Уже після його смерті повнолітня дочка сторін, яка не брала участі у справі, подала апеляційну скаргу на рішення про розірвання шлюбу. Апеляційний суд відкрив провадження, після чого колишня дружина звернулася із заявою про відмову від позову, мотивуючи її примиренням із відповідачем. Апеляційний суд прийняв відмову, визнав рішення районного суду нечинним та закрив провадження у справі.

Чому до справи долучилося Міністерство оборони

Міністерство оборони України оскаржило ухвалу апеляційного суду в касаційному порядку.

Відомство зазначило, що після визнання рішення про розірвання шлюбу нечинним колишня дружина звернулася до адміністративного суду з вимогою зобов’язати МОУ призначити та виплатити їй 15 млн грн одноразової грошової допомоги як дружині загиблого військовослужбовця.

На думку МОУ, саме ухвала апеляційного суду могла вплинути на визначення кола осіб, які мають право на таку виплату, а отже — і на реалізацію повноважень міністерства щодо прийняття рішення про її призначення чи відмову в призначенні.

Що зазначив Верховний Суд

Касаційний цивільний суд у справі 572/203/22 дійшов висновку, що апеляційний суд передчасно прийняв відмову від позову.

Верховний Суд наголосив, що рішення про розірвання шлюбу набрало законної сили ще у 2022 році, тому шлюб уже був припинений. Відповідач помер уже після припинення шлюбу. При цьому ні повнолітня дочка, яка подала апеляційну скаргу, ні позивачка не повідомили апеляційний суд про смерть відповідача, хоча ця обставина мала істотне значення для правильного вирішення процесуального питання. Закриття провадження за таких обставин не могло призвести до відновлення шлюбу.

Окрему увагу Верховний Суд звернув на процесуальну поведінку позивачки. Суд зазначив, що вона подала заяву про відмову від позову, посилаючись на примирення з відповідачем, хоча така заява була складена через сім місяців після його смерті та майже через рік після набрання рішенням про розірвання шлюбу законної сили. Крім того, під час судового засідання в апеляційному суді вона підтвердила, що відповідач знає про розгляд справи, не повідомивши суд про його смерть.

Верховний Суд також нагадав про принцип процесуальної добросовісності. Він зазначив, що учасники процесу повинні послідовно користуватися своїми процесуальними правами, а суди не мають толерувати їх зловживання. Якщо судові процедури використовуються не для вирішення спору, а для досягнення іншої мети, такі дії мають бути припинені.

Крім того, Касаційний цивільний суд підтвердив свій раніше сформований підхід, відповідно до якого смерть одного з подружжя унеможливлює відновлення сімейних відносин і виключає правонаступництво у спорі про розірвання шлюбу. Також суд наголосив, що скасування рішення про розірвання шлюбу через значний проміжок часу без наміру відновити сім’ю суперечило б принципу юридичної визначеності.

Чому МОУ мало право подати касаційну скаргу

Верховний Суд окремо розглянув питання процесуального статусу Міністерства оборони.

Суд нагадав, що особа, яка не брала участі у справі, може оскаржити судове рішення лише тоді, коли ним безпосередньо вирішено питання про її права, інтереси чи обов’язки або коли таке рішення породжує для неї правові наслідки.

Хоча Міністерство оборони не було учасником сімейного спору, Верховний Суд визнав, що в цій справі ухвала апеляційного суду могла безпосередньо вплинути на реалізацію повноважень МОУ щодо прийняття рішення про призначення або відмову у призначенні одноразової грошової допомоги членам сім’ї загиблого військовослужбовця. Саме тому міністерство мало право оскаржити це судове рішення в касаційному порядку.

Що вирішив КЦС ВС

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Міністерства оборони України, скасував ухвалу Рівненського апеляційного суду від 3 травня 2023 року та направив справу до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

При цьому Касаційний цивільний суд зазначив, що в межах цього касаційного провадження не може вирішувати питання про залишення в силі рішення суду першої інстанції, як просило Міністерство оборони, тому обмежився скасуванням ухвали апеляційного суду та направленням справи на продовження апеляційного розгляду.

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