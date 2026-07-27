У США суддя відмовив подружжю у розлученні через несправедливі умови для дружини

Американський суд відмовився затверджувати угоду про розлучення, оскільки визнав її несправедливою щодо дружини.

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Суддя у США відмовив подружжю у розлученні через несправедливі умови домовленості між сторонами. Цей випадок став прикладом того, чому самостійне оформлення розлучення без адвоката може призвести до серйозних фінансових втрат, пише Moneywise.

За словами адвокатки, під час одного із судових засідань дружина заявила, що просто хоче якнайшвидше завершити процедуру розлучення. Проте суддя відмовився затверджувати домовленість.

«Жінка сказала: «Я хочу, щоб це вже закінчилося», але суддя відмовив», — розповіла адвокатка.

Суд дійшов висновку, що погоджені сторонами умови є несправедливими щодо дружини.

«Більшість таких угод не підлягають виконанню, оскільки вони не є справедливими після більш ніж 30 років шлюбу, коли один із подружжя має 30 тис. доларів, а інший — 1,5 млн доларів», — зазначила вона.

Адвокатка пояснила, що бажання швидко завершити розлучення та заощадити на юридичних послугах може дорого коштувати, особливо подружжю, яке прожило разом десятки років і накопичило значні активи. За її словами, самостійне оформлення розлучення, яке дозволяє уникнути витрат на адвокатів у розмірі понад 18 тис. доларів, нерідко призводить до невигідного поділу майна та інших фінансових проблем.

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