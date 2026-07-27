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У США суддя відмовив подружжю у розлученні через несправедливі умови для дружини

15:29, 27 липня 2026 39
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Американський суд відмовився затверджувати угоду про розлучення, оскільки визнав її несправедливою щодо дружини.
У США суддя відмовив подружжю у розлученні через несправедливі умови для дружини
Фото: shutterstock.com
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Суддя у США відмовив подружжю у розлученні через несправедливі умови домовленості між сторонами. Цей випадок став прикладом того, чому самостійне оформлення розлучення без адвоката може призвести до серйозних фінансових втрат, пише Moneywise.

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За словами адвокатки, під час одного із судових засідань дружина заявила, що просто хоче якнайшвидше завершити процедуру розлучення. Проте суддя відмовився затверджувати домовленість.

«Жінка сказала: «Я хочу, щоб це вже закінчилося», але суддя відмовив», — розповіла адвокатка.

Суд дійшов висновку, що погоджені сторонами умови є несправедливими щодо дружини.

«Більшість таких угод не підлягають виконанню, оскільки вони не є справедливими після більш ніж 30 років шлюбу, коли один із подружжя має 30 тис. доларів, а інший — 1,5 млн доларів», — зазначила вона.

Адвокатка пояснила, що бажання швидко завершити розлучення та заощадити на юридичних послугах може дорого коштувати, особливо подружжю, яке прожило разом десятки років і накопичило значні активи. За її словами, самостійне оформлення розлучення, яке дозволяє уникнути витрат на адвокатів у розмірі понад 18 тис. доларів, нерідко призводить до невигідного поділу майна та інших фінансових проблем.

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суд США адвокат розлучення

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