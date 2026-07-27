ВС пояснив різницю між умовним кодом ЄСІКС та кодом ЄДРПОУ щодо цивільної дієздатності органу прокуратури

ВС дійшов висновку, що умовний ідентифікаційний код органу прокуратури в ЄСІТС має виключно технічне призначення і не є ідентифікатором юридичної особи.

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Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу ПП, яке оскаржувало відкриття виконавчого провадження. Одним із головних аргументів скаржника було те, що державний виконавець зазначив у документах код ЄДРПОУ Одеської обласної прокуратури замість умовного ідентифікаційного коду Чорноморської окружної прокуратури, який використовується в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі (ЄСІТС).

Підприємство посилалося на Порядок електронної інформаційної взаємодії між ДСА та Офісом Генерального прокурора, відповідно до якого Чорноморська окружна прокуратура має власний умовний код ЄСІТС. На думку скаржника, саме цей код мав використовуватися під час відкриття виконавчого провадження, а застосування коду ЄДРПОУ Одеської обласної прокуратури свідчило про відкриття провадження в інтересах неналежного стягувача.

Верховний Суд із цими доводами не погодився.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про прокуратуру» систему прокуратури України становлять Офіс Генерального прокурора, обласні та окружні прокуратури. Статус юридичної особи, а отже, і відповідний код ЄДРПОУ мають лише Офіс Генерального прокурора та обласні прокуратури. Окружні прокуратури функціонують як структурні одиниці без статусу окремої юридичної особи.

Обов’язковість реєстрації електронних кабінетів органів прокуратури в підсистемі «Електронний кабінет» ЄСІКС, а також подання через неї процесуальних та інших документів, пов’язаних із розглядом судових справ, установлено в п. 1 Порядку електронної інформаційної взаємодії Державної судової адміністрації України та Офісу Генерального прокурора, затвердженого наказом ДСА України від 02.05.2024 № 189/98.

Додатком до зазначеного Порядку є встановлений перелік умовних ідентифікаційних кодів окружних та спеціалізованих на правах окружних прокуратур. Такий код має лише технічне призначення для забезпечення маршрутизації документів та автоматизованого обміну даними в підсистемі «Електронний суд» ЄСІКС.

Цей код не є ідентифікатором юридичної особи в розумінні цивільного та господарського законодавства, не вноситься до ЄДРПОУ та не наділяє структурний підрозділ прокуратури статусом окремого суб’єкта господарювання.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 21 січня 2026 року у справі № 916/2756/25 можна ознайомитися за посиланням.

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